KOCAELİ DARICA’DA “AİLENİN ÖNEMİ VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE:SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN EL ELE” ÖDÜL TÖRENİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Darıca İlçe Milli Eğitim müdürlüğünde yapılan "Ailenin Önemi ve Bağımlılıkla Mücadele: Sağlıklı Bir Gelecek İçin El Ele" projenin ödül töreninde sadece öğrencilere değil, aile kavramını öne çıkarmak amacı ile velilere de ufak hediyeler verildi.

Aile toplumun temel yapı taşlarından biridir. Her birey toplum ve kendi için atılan ilk tohumları buradan alır. İnsanın geleceğini ailesi belirler de diyebiliriz. Bundan dolayı ailenin sağlamlığı toplumun sağlamlığıdır. Aile yapısı güçsüz olan bireylerin bağımlılık gibi kötü alışkanlıklara düşmesi daha çok olasıdır. Günümüzde internet kullanımının çoğalması, insanların yalnızlaşmaya başlaması biraz da ailelerde ki bağ kopukluklarından kaynaklıdır.

İşte bu değişim ve dönüşümler aile ve toplumlarda ciddi sancılara ve kırılmalara neden oldu.

Peki bundan nasıl kurtulacağız? Buradan çıkış reçetemiz belli. Aile içi ilişkilerimizi en üst seviye sevgi ve saygı ölçüsünde kenetlenerek yürütmek zorundayız. Değerlerimize ve erdemlerimize biz sahip çıkıp ailemize çocuklarımıza bunları aktarmalıyız. Her türlü bağımlılıktan kurtulmak için ailede sımsıkı bağlanmalıyız. En önemli gündemimiz aile.

Bu gündem kapsamında 14 Ocak 2026’da T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü -PRODES-kapsamında desteklenmeye hak kazanan, Avrasya Gazeteciler Derneği’nin yürütücülüğünü üstlendiği ve İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırma Merkezi Kütüphanesi paydaşlığında gerçekleştirilen "Ailenin Önemi ve Bağımlılıkla Mücadele: Sağlıklı Bir Gelecek İçin El Ele" başlıklı projesi kapsamında www.ailesevgisi.com; internet adresi üzerinden yapılan resim - hikâye-şiir-kısa film yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödül törenine Darıca ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliği yaptı.

“Ailenin Önemi ve Bağımlılıkla Mücadele: Sağlıklı Bir Gelecek İçin El Ele” yarışmasında kazananlar ödülleri ile buluştu. Darıca Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Gebze Gazetesi kurucusu İsmail Kahraman, Gazetemiz yazarlarından Nedret demir ve birçok okulun müdürü katıldı. Ödül töreni bu proje için Uluslararası sanat ve kültür insanı Nedret DEMİR tarafından özel olarak yazılan söz ve müziğini Sn. Demir'in yaptığı , video klip yönetmenliğini de Kubilay Binen’e ait olan “AİLE” adlı ese izlenerek başladı.

Bağımlılık alışkanlığının kötülüğünden ve ailenin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan “Ailenin Önemi ve Bağımlılıkla Mücadele: Sağlıklı Bir Gelecek İçin El Ele” yarışmasına ortaokul ve lise öğrencileri katılım gösterdi. Öğrenciler ve velileri 14 Ocak 2026 tarihinde ödüllerini almak için Darıca Milli Eğitim Müdürlüğündeydi.

Yapılan ödül töreninden önce konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay yarışmada başarı sağlayan öğrencileri tebrik etti. 2025 yılının aile yılı ilan edilmesinden sonra her yıl aile yılı olması gerektiğini söyledi. Konuşmasında aile kavramına yer veren Balay “Bizi bir arada tutan en güçlü yanımız ailedir” dedi.

Düzenlenen ödül töreninde resim kategorisinde derece yapan Zeynep Zehra Aslan, Rua Darzani, Eyüp Arpacı, Çiçek Gülmehmet, Şiir kategorisinde Darıca ilçesinden Yüksel Yağmur Urhan, Zeynep Ilgın Özbek’ okul müdürleri ve Murat Balay tarafından altın ve başarı belgesi ödülleri verildi. Kazanan öğrencilerin yanı sıra aile kavramını bir kez daha ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için katılım gösteren velilere de hediyeler ve plaket verildi. Projeyi destekleyip, öğrencilere bu imkanı sunduğu için gazeteci, belgeselci İsmail Kahraman tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay’a da plaket verildi.