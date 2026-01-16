Kocaeli’de çocuklar yarıyıl tatilinde yaşadı; Yarıyıl tatil eğlencesi Büyükşehir’le yaşanacak

Kocaeli’de öğrenciler yarıyıl tatiline giriyor, eğlence dolu “Okula Bi’ Mola” onları bekliyor. Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin 2025-2026 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatilini dopdolu geçirebilmeleri adına 17 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında eğlenceli, eğitici ve öğretici yüzlerce etkinliği içeren program hazırladı. Etkinlikler birçok noktada gerçekleştirilecek.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENECEK HEM ÖĞRENECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girdiği 15 günlük süreçte çocukları unutmadı. “Okula Bi’ Mola” etkinliği kapsamında gerçekleştirilecek özel gösteriler, renkli atölyeler, spor etkinlikleri, dijital deneyim alanları, interaktif oyunlar, sahne şovları ve benzeri etkinlikler çocuklara unutamayacakları bir yarıyıl tatili sunacak. Yarıyıl tatilinde birbirinden keyifli aktivitelerle çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunan etkinlik programları Büyükşehir tarafından açıklandı.

“OKULA Bİ’ MOLA” GEBZE’DE BAŞLIYOR

İlk etkinlik 17 Ocak Cumartesi günü GEBZESEM’de düzenlenecek. 13.00’de başlayacak etkinliklerde TRT Çocuk Programı sunucusu Burak Sezen sahne alacak. Alanda çocuklar için atölyeler, eğlenceli oyun alanları, sahne gösterileri, yarışmalar ve bilim şov etkinliği düzenlenecek.

5 İLÇEDE DOPDOLU ETKİNLİK

GEBZESEM’deki “Okula Bi’ Mola” etkinliği sırasıyla 18 Ocak Pazar günü Derince Kapalı Spor Salonu, 24 Ocak Cumartesi günü Karamürsel Lütfü Hıncal Spor Salonu, 31 Ocak Cumartesi günü İzmit Recep Topaloğlu Spor Salonu ve 1 Şubat Pazar günü ise Dilovası Polisan Ortaokulu Spor Salonu’nda devam edecek. 13.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici aktiviteler yer alacak.

ANNE ŞEHİR VE KO-MEK’TE TATİL BOYUNCA ATÖLYELER

Ayrıca yarıyıl tatili boyunca Kocaeli Anne Şehir merkezleri ile KO-MEK merkezlerinde çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek. Tatil süresince hafta içi her gün gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında kum boyama, çim adam, bez kalemlik tasarımı, mozaik, peluş anahtarlık yapımı, nakış işleme, dil çubuklarından çerçeve yapımı, ahşap kumbara yapımı ve boyanabilir büzgülü bez sırt çantası gibi birçok eğitici ve eğlenceli atölye çocuklarla buluşturulacak.

KENTİN HER NOKTASINDA ETKİNLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birçok noktada etkinlikler öğrencileri bekliyor olacak. Bilim Merkezi, SEKA Kâğıt Müzesi, Kütüphanem Kocaeli, Ormanya ve Kuzuyayla’da gerçekleştirilecek eğlence dolu etkinliklerle çocuklara bilim ve sanata dair keyifli deneyimler yaşatacak.

BİLİM MERKEZİ’NDE “OKULA Bİ’ MOLA” HEYECANI

Kocaeli Bilim Merkezi, yarıyıl tatilinde birbirinden keyifli aktivitelerle 4-13 yaş aralığındaki çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak. 23-24-25 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde çocukların bilime olan ilgi ve meraklarının artırılması hedeflenirken, eğlenerek öğrenebilecekleri birçok aktivite tek çatı altında sunulacak. Etkinlik alanında eğitici dene-yap atölyeleri, sanal gerçeklik deneyimleri, spor etkinlikleri, eğlenceli sahne gösterileri, bilgi yarışmaları ve interaktif oyun alanları yer alacak.

SAHNE GÖSTERİLERİ VE ÖZEL ETKİNLİKLER

Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek programda 23 Ocak Cuma günü Oyun Abisi Sihirbaz gösterisi 16.00’da, Miniyo Konseri 18.00’de, 24 Ocak Cumartesi Günü Tati Pati Çocuk Tiyatrosu 15.00’de, Lemi Filozof 18.00’de, Pırıl Çocuk Gösterisi ise 25 Ocak Pazar günü 15.00 ve 17.30 saatlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlikler her gün saat 10.00’da başlayacak ve 18.00’e kadar sürecek. “Okula Bi’ Mola” Bilim Merkezi etkinlikleriyle çocuklar, yarıyıl tatilinde hem eğlenecek hem de bilimin renkli dünyasını keşfetme fırsatı bulacak.

SAHNE GÖSTERİLERİ VE ÖZEL ETKİNLİKLER

Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek programlar dopdolu geçecek. Buna göre 23 Ocak Cuma günü Oyun Abisi Sihirbaz gösterisi 16.00’da, Miniyo Konseri 18.00’de, 24 Ocak Cumartesi Günü Tati Pati Çocuk Tiyatrosu 15.00’de, Lemi Filozof 18.00’de, Pırıl Çocuk Gösterisi ise 25 Ocak Pazar günü 15.00 ve 17.30 saatlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlikler her gün saat 10.00’da başlayacak ve 18.00’e kadar sürecek. “Okula Bi’ Mola” Bilim Merkezi etkinlikleriyle çocuklar, yarıyıl tatilinde hem eğlenecek hem de bilimin renkli dünyasını keşfetme fırsatı bulacak.

SEKA KÂĞIT MÜZESİ ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Seka Kâğıt Müzesindeki etkinlikler ise 20-21-22 ile 27-28-29-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kâğıdın serüvenini öğrenecek çocuklar alanda ayrıca çömlek kalemlik, tuval boyama, ahşap boyama, ahşap atölyesi, origami notluk, parmak kukla, ahşap helikopter, çömlek meyve kutusu, katman sanatı, masal kitabı, taş boyama ve çömlek astronot deneyimlerini yaşama fırsatını yakalayacak.

KUZUYAYLA’DA YÜRÜYÜŞ, ORMANYA’DA ATÖLYELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ormanya ve Kuzuyayla’da gerçekleştirilecek olan etkinlikler, doğa ile iç içe bir takvim sunuyor. 20-21-22-24-27-30 Ocak tarihlerinde Ormanya ve 27-28-29 Ocak tarihlerinde Kuzuyayla’da başlayacak olan etkinlikler, ziyaretçileri doğanın kalbine davet ediyor. Ayrıca çocuklar için özel olarak hazırlanan “Orman Okulu” ile minikler eğlenerek öğreniyor.

KÜLTÜR MERKEZLERİNDE ÇOK SAYIDA ETKİNLİK

19-30 Ocak tarihleri arasında Kocaeli’nin farklı kültür merkezlerinde çocuklara ve sanatseverlere yönelik etkinlikler düzenliyor. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde 19-30 Ocak tarihleri arasında çocuk tiyatroları ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca 21-22 Ocak tarihlerinde, 11.00 ve 14.00 saatlerinde düzenlenecek atölyede, murano cam boncuğu yapımına yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecek. 23, 26 ve 28 Ocak tarihlerinde çocuk tiyatroları izleyiciyle buluşacak.

KÜTÜPHANEM KOCAELİ’DE YARIYIL ETKİNLİKLERİ

Kütüphanem Kocaeli’de yarıyıl tatili boyunca çocuklar, gençler, aileler ve yetişkinler için okuma kültürünü destekleyen ve etkileşimi artıran birçok etkinlik düzenlenecek. 17-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek programlar kapsamında “Bir Kitap Bir Etkinlik”, “Edebiyat Okumaları”, “Tarih Okumaları”, “Ailemle Okuyorum”, “Masal Atölyesi”, “Kütüphanemde Oyun”, “Konuşturan Kitaplar”, “Meraklı Minikler” ve benzeri etkinlikler yer alacak.

BİLGİ EVLERİ VE AKADEMİ LİSEDE ETKİNLİKLER

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın “Okula Bi” mola etkinlikleri ise Bilgievleri ve Akademi Liselerde gerçekleştirilecek. Bilgievlerinde çocuklar için “Tişört Boyama”, “Kilim Dokuma”, “Hama Boncuk”, “Puzzle”, “3D Kalem”, “Quilling”, Bileklik Tasarım”, “Ebru”, İ-“lkokul Kodlama”, “Taş Boyama”, “Kum Boyama” ve “Punch Atölyeleri^” kurulacak. Akademi liselerde ise “Kahve Tadım”, ”Örgü Tasarım”, “Seramik Boyama”, “Kitap Ayracı”, “3D Kalem Tasarım,” “Çanta Boyama”, “Pankek” ve “Yöresel Yemekler Atölyesi” kurulacak. Etkinliklere katılmak isteyenler, kendilerine en yakın Bilgievi ve Akademi Liseye başvurabilecek.

GENÇLİK MERKEZLERİNDE OKULA Bİ’ MOLA ETKİNLİKLERİ

19 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirilecek program kapsamında resim atölyesi, 3D tasarım etkinliği, yapay zekâ ile görsel oluşturma, veli-öğrenci kitap ayracı atölyesi, bez çanta süsleme, mini pasta yapımı, koku tasarım ve mum atölyeleri, ritim atölyesi, çini tabak boyama, VR gözlük ile sanal seyahat, çiçek workshop, sesim sahnem-diksiyon ve yaratıcı drama ile görsel efekt (VFX) atölyesi gibi birçok eğitici ve uygulamalı etkinlik düzenlenecek.

ETKİNLİK TAKVİMİNE BURADAN ULAŞILABİLİR

“Okula Bi’ Mola” kapsamında düzenlenecek tüm etkinliklerin tarih, saat ve mekân bilgilerini içeren detaylı etkinlik takvimine https://www.kocaeli.bel.tr/files/uploads/documents/1768286750_takvimson-1pdf.pdf adresinden ulaşılabiliyor. Vatandaşlar, takvim üzerinden kendilerine en uygun etkinlikleri inceleyerek, kayıt süreçleri hakkında bilgi edinebilir.