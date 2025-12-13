banner1216
GENEL:
Kocaeli'yi kışa hazırlayacak personel moral etkinliğinde buluştu; Büyükşehir ekiplerinden ‘kışa hazırız' mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yoğun geçmesi beklenen kış dönemi öncesi sahada çalışacak personele moral ve motivasyon sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi. Solaklar asfalt şantiyesinde gerçekleşen buluşmada A Takımı ve Yol Bakım Timi personelleri, Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı’nın da katılımıyla ekmek arası balık keyfi yaşadı.

13 Aralık 2025 Cumartesi 09:47

 BARAÇLI, PERSONELİ YALNIZ BIRAKMADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ile Yol ve Bakım Dairesi Başkanı Hakan Kocatürk, Kocaeli'yi kışa hazırlayacak personelle bir araya geldi. Genel Sekreter Baraçlı’nın bu birlikteliğe katılması personel tarafından memnuniyetle karşılandı. Keyifli geçen buluşmada Büyükşehir ekipleri, ‘kışa hazırız' mesajı verdi.

 

BİRİMLER KEMENÇE İLE COŞTU

Izgarada pişirilen balıklar ekmek arasında personele ikram edilirken, etkinliğin renkli anlarından biri ise çalınan kemençeye hep birlikte eşlik edilmesi oldu. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşma, hem A takımına hem de Yol Bakım Timine moral oldu.

 

YOĞUN KIŞ MESAİSİ ÖNCESİ MOTİVASYON

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış aylarında şehir genelinde yol bakımı, karla mücadele ve acil müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gerçekleştirilen bu etkinlik, hem personele moral verdi hem de yaklaşan kış dönemi öncesi ekiplere eğlenme fırsatı sundu. Büyükşehir, önümüzdeki dönemde de gece-gündüz demeden aktif çalışan personellerine yönelik bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edecek.


(Erkan ERENLER)

