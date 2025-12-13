banner1216
GENEL:
Üst geçit asansörleri Büyükşehir’le tertemiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve hijyenik bir şekilde ulaşım sağlaması için kentin farklı noktalarında bulunan üst geçit asansörlerinde düzenli temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

13 Aralık 2025 Cumartesi 09:44

 ASANSÖRÜN TÜM ALANLARINDA DETAYLI TEMİZLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen periyodik temizlik faaliyetleri, hem kullanım konforunu artırıyor hem de sağlık açısından önemli bir rol oynuyor. Ekipler, asansör kabinlerinden butonlara, cam yüzeylerden zemin kaplamalarına kadar tüm alanlarda detaylı temizlik gerçekleştirerek, vatandaşların üstgeçitleri daha sağlıklı koşullarda kullanmasını amaçlıyor. Düzenli temizlik sayesinde hem estetik açıdan daha temiz bir görünüm elde ediliyor, hem de kötü koku, kirlenme ve bakteri oluşumunun önüne geçiliyor.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN VATANDAŞ ODAKLI HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya üstgeçitlerinde bakım onarım, asansör revizyonu, kamera takibi ve engelli erişilebilirliğini artırmaya yönelik periyodik olarak birçok çalışma gerçekleştiriyor. Kent genelinde vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdüren Büyükşehir, üstgeçitlerin güvenli ve işlevsel kullanımını sağlamak için temizlikten teknik bakıma kadar tüm süreçleri titizlikle yürütmeye devam ediyor. Büyükşehir yetkilileri, üstgeçit asansörlerinde hijyenin sadece görüntü açısından değil, sağlık açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, temizlik çalışmalarının düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.


(Erkan ERENLER)

