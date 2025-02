YAVUZ SULTAN SELİM'İN HOCASI ABDULLAH HALİFE VE YAĞLIDERE TARİHİ PANELİ

Peki hangi durumlarda hizmet için vakıflar kurulduğunu hiç düşünmüş müydünüz? O kadar teferruatlı bir liste karşılıyor ki size. En mühimlerini söyleyecek olursak; fakirlere, dullara, öksüzlere, borçlulara para yardımı yapmak, öğrencilere elbise ve yemek vermek, evlenecek genç kızlara çeyiz hazırlamak gibi her günün ihtiyaçları yanı sıra efendileri azarlamasın diye kase ve bardak gibi kapkacak kıran hizmetçilere verilmek üzere para vakfı yapan hayır severler… Yalnızca bunlar değil elbette. Divitinde mürekkep kalmayanların divitlerine mürekkep koymaları için kurulan mürekkep vakfı, mumu tükenen öğrencilere mum temin etmek için kurulan vakıflar bulunmaktaydı. Halka meyve ve sebze verilmesi çalışamayacak derecede yaşlanan kayıkçı ve hamalların bakımı için vakıf tesis edilmesi, çocukların emzirilmesi gayesiyle kurulan vakıflar, şehirlerdeki yol ve sokakların temiz tutulması için arkalarında kül olduğu halde caddedeki tükürük ve balgam gibi insanı tiksindiren şeylerin üzerini kapatmak gayesiyle dolaşanlar, oyuncağı bulunmadığı için arkadaşlarıyla oynayamayan çocuklara oyuncak alınmasıyla ilgili vakıfları tesis edip meydana getiren hayırseverlerin yaptıkları bu kadar da değildir. Selçuk Hatun gibi bıraktığı vakıf bahçe ve tarlaya her yıl muhtelif cinsten yüz meyve ağacının dikilmesini şart koşanlar da vardı. Yeni Camii’de duran leylekler için yılda yüz kuruş yem parası vakfedilmiştir. Beykoz’daki tekke de çalışan esirlerin (köle ve cariye) münasipleriyle evlendirilmesi şart koşulmuştur. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Osmanlı dünyasında vakıfların yardım elini uzatmadığı bir saha bulmak mümkün değildir.

Halkın rivayet ettiği bazı bilgileri söyleyerek Hacı Abdullah Halife ile hemhâl olalım. Hacı Abdullah Halifenin ceddi Şebinkarahisar-Alucra taraflarından Çakrak yaylası üzerinden bu bölgeye gelmiş, bir nevi Uç bölgesi Ahi dervişleri olduğu tahmin ediliyor. Hacı Abdullah Halifenin asıl adı Abdullah olup babasının adı Kasım Halifedir. Elimizde ne yazık ki çok bilgi yok. Genelde halkın kulaktan kulağa aktarılmış bilgileri konuşuluyor. Bunların arasında Hacı Abdullah Halife’nin kerametleri oldukça büyük bir yer kaplıyor. Anlatılan rivayetlerden en göze çarpanı ise Yavuz Sultan Selim’in hocalığı mevzuunda olandır. Yavuz Sultan Selim Han Trabzon’da 1489-1512 yılları arasında valilik yapmıştır. Hacı Abdullah Halife Tekkeköy ile Tuğlacık köyündeki zaviyeyi kurup yerleştikten sonra Yavuz Sultan Selim’in hocalığını yapmaya, ona ders vermeye başlamıştır. Dolayısıyla Hacı Abdullah Halife her sabah Tekke Köyden Trabzon’a Selim Han’a ders vermeye gitmekte ve her akşam köye geri dönmektedir. Köy’e dönerken yanına almış olduğu ekmek, Tekke Köyüne vardığında hala sıcaklığını muhafaza etmekte imiş.

Yavuz Sultan Selime hocalık yapmış olan, hem bâtınî hem zâhirî ilimleri sultana nakşetmiş olan mübarek Hacı Abdullah Halife her vakit talebelerinin de yardımına koşmuştur. Hacı Abdullah Halifenin kurmuş olduğu zaviyeye çevre köylerden okumak için her yaştan talebe gelirmiş. Bu gelen talebelerin arasında Kepeç Köyünden 6 kişi sabah akşam Tekke köyüne gelirlermiş. Yalnız Kepeç köyü ile Tekke köyü arasında büyük bir dağ olup, her iki köyün uzaklığı yaklaşık olarak 12-14 km bir mesafe vardır. Bu mesafeyi yürümek, üstelik kaybolmadan yürümek epey zor bir iş. Yazları serin, kışları pek sert geçer. Kışlardan birinde çok kar yağar. Dağlar geçit vermez olur. Hocanın çevre köylerden gelmekte olan bir çok talebesi kapanan yolları aşıp, derse gelemezler. Hacı Halife talebelerinin derse gelebilmesi için onlara geyik suretinde gözükür. Hacı Abdullah Halife geyik suretinde önden koşarak ilerler, talebeleri arkada onu yakalamak için koşmaya devam eder. Bugün Elmabelen Köyün’de bulunan “Ok Meydanı” diye anılan oldukça uzak bir mevkiye kadar koşarak gelirler. Talebeleri geyiğin aslında hocaları olduğunu anlamadan ona ok atarlar. Hacı Abdullah Halife almış olduğu ok darbelerine aldırmayıp, Tekke köyündeki Cami’nin olduğu yere kadar olan karla kaplı yolu açar, tekkeye varır. Tekke köyüne gelen talebelerine “Neden geç kaldınız ?” diye sorar. Talebelerde yolun karla kapandığı için yolda mahsur kaldıklarını, karşılarına çıkan bir geyiği avlamak için peşine düştüklerini anlatırlar. Bu takip sonunda da köye ulaştıklarını söyleyince Hacı Abdullah Halife “Herkes okunu tanıyıp alsın” der. Böylece Hacı Abdullah Halifenin keramet sahibi, bir Allah dostu zat olduğu talebeleri ve köylüler tarafından bir kere daha farkedilmiş olur.