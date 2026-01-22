banner1230
GÜNDEM:
Kocaeli Karadenizliler Derneği 1. Yılını Coşkuyla Kutladı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Karadenizliler Derneği, kuruluşunun ilk yıl dönümünü Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlediği törenle kutladı, Karadeniz kültürü ve hemşerilik bağları etkinlikte ön plana çıktı.

22 Ocak 2026 Perşembe 01:43

Kocaeli Karadenizliler Derneği’nin 1. Kuruluş Yıl Dönümü Programı, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa siyasi parti temsilcileri, dernek ve STK yöneticileri ile çok sayıda Karadenizli hemşeri katıldı.

Etkinlikte sahne alan Ali Alkurt, Batuhan Turan, İlkan Selvi, Bedirhan, Ali Otan, Salim Kasap, Ali Karakoç ve Fatih Şerit, performanslarıyla geceye renk kattı.

Dernek Başkanı Muhammet Kürkan, katkı sağlayan sponsorlara, yönetim kurulu üyelerine, sahne alan sanatçılara ve programa katılan tüm misafirlere teşekkürlerini iletti. Başkan Kürkan, Karadeniz kültürünü yaşatmaya yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.

Kadın Kolları Çalışmaları
Kadın Kolları Başkanı Merve Al, dernek bünyesinde kadınlara yönelik sosyal dayanışma ve kültürel etkinlikler ile kadın odaklı projeler hakkında bilgi verdi. Al, önümüzdeki dönemde bu çalışmaların kapsamının genişleyeceğini belirtti.

Kocaeli Karadenizliler Derneği Yönetim Kurulu

Muhammet Kürkan, Seyhan Baştürk, Ali Çevik, Bayram Kasap, Hayrullah Demiray, Bahri Altınbaş, Halil Bulut, İdris Öklük, Aykut Civek, Korhan Erdem, Adem Kürkan, Yüksel Durmuş, Ali Otan
Kadın Kolları Başkanı: Merve Al

Program, birlik ve kültürel dayanışma mesajlarının öne çıktığı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Anahtar Kelimeler
Kocaeli Karadenizliler Derneği1. Kuruluş Yıl Dönümü ProgramıMuhammet KürkanMerve AlKocaeliGebzeDernekStk
