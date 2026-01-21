Singapur’da İslam Medeniyeti Belgeseli TGRT Belgesel’de Devri Alem Programıyla Ekranlarda

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ 2014 yılında Singapur’da çekilen “Singapur’da İslam Medeniyeti ve Müslüman Yaşamı” belgeseli, Devri Alem programı ile TGRT Belgesel TV’de izleyiciyle buluşuyor.

Devri Alem belgesel programı, araştırmacı gazeteci ve yönetmen İsmail Kahraman’ın hazırlığıyla 13 yıldır her gün TGRT Belgesel TV’de yayınlanıyor. Programlar sabah 08.00, öğlen 13.00 ve gece 03.00 saatlerinde ekrana gelirken, dijital platformlardan da takip edilebiliyor.

2014 yılında çekilen Singapur belgeseli, Uzak Doğu Asya’nın önemli ticaret merkezi olan Singapur’da İslam Medeniyeti, Müslümanların yaşamı, camiler ve Osmanlı-Singapur ilişkilerini kapsamlı şekilde işliyor. Belgesel, izleyicilere tarih ve kültür açısından önemli bilgiler sunuyor.

Belgeselin Tanıtım videolarına ve yayınlarına sosyal medya üzerinden de ulaşılabiliyor:

Facebook Paylaşım : https://www.facebook.com/share/v/16q4qJDzQN/?mibextid=wwXIfr

Facebook Paylaşım : https://www.facebook.com/share/v/14TrMQKpQM8/?mibextid=wwXIfr

Facebook Reel: https://www.facebook.com/reel/4168715830057929

Belgeseli izlemek için YouTube linki: https://www.youtube.com/watch?v=GdRpUdSVcPY

Belgesel hakkında detaylı bilgi ve araştırmalar için İsmail Kahraman’ın yazısı: https://www.ismailkahraman.net/?p=409

Singapur’daki İslam Medeniyeti ve Müslüman yaşamını merak edenler için hazırlanan bu belgesel, hem televizyon hem de dijital platformlarda izlenebilir olup, izleyicilere tarih ve kültürü yakından hissettiriyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek