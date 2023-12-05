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Çayırova’da Aralık Ayı Kültür-Sanat Takvimi

Düzenlediği etkinliklerle, Çayırova’yı bir kültür-sanat şehri haline getiren Çayırova Belediyesi, Aralık ayı boyunca da 7’den 70’e tüm ilçe sakinleri için güzel tiyatro oyunları sahneleyecek.

Çayırova'da Aralık Ayı Kültür-Sanat Takvimi

05 Aralık 2023 Salı 14:57

 

 

Çayırova Belediyesi, Aralık ayında sahnelenecek oyunları duyurdu. Düzenlediği etkinliklerle Çayırova’yı bir kültür-sanat şehri haline getiren Çayırova Belediyesi, Aralık ayında da 7’den 70’e ilgiyle izlenecek tiyatro oyunlarını kültür merkezlerinde izleyiciyle buluşturacak. 9 oyunun izleyicisiyle buluşacağı Aralık ayı etkinliklerinde, hem yetişkin hem de çocuk tiyatroları yer alıyor.

 

ETKİNLİKLER BELLİ OLDU

Aralık ayı etkinlikleri kapsamında ilk olarak 9 Aralık Cumartesi günü ‘Geri Dönüşüm Macerası’ isimli çocuk tiyatrosu iki seans olarak Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. 10 Aralık Pazar Günü ise Şekerfare oyunu iki seans olarak Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde Çayırovalı miniklerin beğenisine sunulacak. 16 Aralık Cumartesi günü ‘Geri Dönüşüm Macerası’ bu kez Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. 17 Aralık Pazar günü ise Korsan Kardeşler isimli çocuk tiyatrosu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. 23 Aralık Cumartesi günü Avcı ve Özgür Kuş Masalı isimli çocuk tiyatrosu, 24 Aralık Cumartesi günü Dört Kafadar Müzikali ve 30 Aralık Cumartesi günü Kararsız Çocuk isimli çocuk tiyatrosu izleyiciyle buluşacak. 30 Aralık Cumartesi günü ise ‘Gözyaşım Filistin’ isimli yetişkin tiyatrosu saat 19.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Yılın son gününde ise Ayşe’nin rüyası isimli çocuk tiyatrosu iki seans olarak Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

 


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