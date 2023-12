Gebzeli Öğrenciler Güzide Gençlik’i Çok Beğendi

Gebze’yi gezen gençleri Güzide’de Başkan Büyükgöz karşıladı. Gebze Belediyesi tarafından düzenli olarak düzenlenen ‘Gebze’yi Geziyorum Kentimi Seviyorum’ tarih-kültür turuna katılan Anibal Anadolu Lisesi öğrencilerini, Güzide Gençlik Merkezi’nde Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz karşıladı. Gebze’nin tarihi ve kültürel varlıklarını alanında uzman rehberler eşliğinde gezen öğrencilerin son durağı çarşıdaki Güzide Gençlik Merkezi oldu. Merkeze gelişlerinde öğrencileri karşılayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlerle birlikte Güzide Gençlik Merkezi’ni dolaştı. Gençlere Güzide Gençlik Merkezi ve burada verilen eğitimler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Burası artık sizin. Türkiye’de sadece liselilerin faydalandığı tek merkez. Bunları niye söylüyoruz; sizlerin için yarınlar değerli. Bugün buraya hoş geldiniz. Ama bundan sonraki her gün hoş gelin buraya.

BURASI SİZİN BİLİM YUVANIZ

Merkezimizde her şey var. Yazılım, kodlama, fitness salonu… Bu ne demek? Burada sadece eğitim ve kültür alanı değil. Burası sizler için yaşam alanı. Amatör radyo yayıncılığından, amatör film stüdyosuna kadar her şey sizi bekliyor. Hayatınızda belirleyeceğiniz istikametinize giderken ihtiyaç duyacağınız bütün yan faaliyetleri burada bulabilirsiniz. Burada sizlere her türlü imkan sunulacak. Sizlerden ricamız; bu merkezi sahiplenin. Siz bu aidiyet duygusunu kurumsallaştırın ve sizlerden küçüklere burayı miras bırakın. Böylece bu binanın yıllarca kullanılmasını sağlayın. Bu binayı adım adım yavaş yavaş tasarladık. Her şeyi ile ince ince ilgilendik. Burayı yaşatacak ve burayı cıvıl cıvıl bir verimlilik sahasına dönüştürecek olan sizlersiniz. Burayı koruyup kollayacağız ve sizlerden sonra gelenlere emanet edeceksiniz. Burası sizin yuvanız. Tekrar hoş geldiniz” ifadelerini kullandı. Merkezi gezen ve çok beğenen öğrenciler de Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.