KÜLTÜR VE SANAT:
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Bu sergide Türkçe’nin zenginlikleri anlatılıyor

Büyükşehir tarafından açılan “Dilimizin Zenginlikleri” sergisi, Türkçe’nin kelime hazinesini, deyimlerini ve kültürel mirasını çocuklara eğlenceli ve interaktif bir şekilde aktarıyor.

Bu sergide Türkçe'nin zenginlikleri anlatılıyor

10 Nisan 2025 Perşembe 12:55

 Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan “Dilimizin Zenginlikleri” sergisi SEKA Kâğıt Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. 11 Nisan (yarın) tarihine kadar gezilebilecek sergi, Türkçe’nin kültürel ve dilsel mirasını korumak, geliştirmek ve yeni nesillere aktarmak amacıyla hazırlandı.

 

TÜRKÇE’NİN ZENGİNLİĞİ GÖRSEL ANLATIMLA SUNULUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Dilimizin Zenginlikleri” sergisi SEKA Kâğıt Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Sergide, Türkçe’nin zengin kelime hazinesi, deyimler, atasözleri ve yöresel söyleyişler çeşitli yöntemlerle ziyaretçilere sunuluyor. Üç boyutlu görsellerle anlatılan deyimler, harflerin tarihsel yolculuğunu gösteren çalışmalar ve yanlış yazılan kelimelere dair tablolar serginin öne çıkan bölümleri arasında yer alıyor. Kelimelerle oyun alanları, atölye çalışmaları ve unutulmaya yüz tutmuş kelimelere ayrılan özel alanlar ise dil bilincini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca yöresel ağızlar ve lehçelerin anlatıldığı tablolar ile resfebe etkinlikleri de dikkat çekiyor.

 

ÇOCUKLAR İÇİN DRAMA ATÖLYESİ VE SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ

Etkinlik kapsamında çocuklarla bir araya gelen yazar Cansu Başak Yalçınkaya, “Drama ile Zorbalığa Hayır: Alaycı Memo ile Zorbalığa Dur De” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından düzenlenen drama atölyesi ve oyun etkinlikleri ile çocuklar keyifli vakit geçirdi.

 

DİL VE KÜLTÜR ARASINDAKİ BAĞ GÜÇLENDİRİLİYOR

“Dilimizin Zenginlikleri Projesi”, yalnızca dilin sürekliliğini sağlamakla kalmayıp, kültürel kimliğimizi de korumayı hedefliyor. Dilin köklerinde yer alan sevgi, saygı, vefa, merhamet ve misafirperverlik gibi milli ve manevi değerleri ön plana çıkaran proje; atasözleri, deyimler, masallar ve destanlar aracılığıyla geçmişle gelecek arasında köprü kuruyor.

 

SERGİ 11 NİSAN’A KADAR ZİYARETE AÇIK

Dilin zenginliğini keşfetmek ve kültürel mirası daha yakından tanımak isteyen vatandaşlar,  SEKA Kâğıt Müzesi’nde 11 Nisan’a (yarın) kadar 09.00-17.00 saatleri arasında sergiyi ziyaret edilebilecek.

(Ömer İLGEÇ)

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