KÜLTÜR VE SANAT:
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Hüsn-i Hat ile kalemin dilini konuşturuyorlar

Büyükşehir bünyesindeki İzmit Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lisesi Hüsn-i Hat Kursunda birbirinden güzel eserler ortaya çıkıyor.

Hüsn-i Hat ile kalemin dilini konuşturuyorlar

10 Mart 2025 Pazartesi 13:18

 Büyükşehir Belediyesi, düzenlendiği birbirinden farklı etkinliklerle Kocaeli’nin kültürel ve sanatsal hayatına renk katıyor. Akademi Lise Nefise Mektebi öğrencileri; gözlere nur, gönüllere sürur veren Hüsn-i Hat Sanatının en nadide eserlerine imza atıyor.

 

GÜZEL VE ANLAMLI ESERLERE İMZA ATILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Nefise Mektebinde Hüsn-i Hat Kursu dersleri devam ediyor. İzmit Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lisesi Hüsn-i Hat Kursunda Sanat Eğitmeni Merve Kara Kızılkaya, öğrencileri ile birlikte Hat Sanatında birbirinden güzel ve anlamlı eserleri ortaya çıkarıyor. Kocaeli’nin ilk icazet alan sanatçılarından biri olan Kızılkaya, 2016 yılından bu yana Necip Fazıl Kısakürek Akademi Lise’de hat derslerine devam ediyor.

 

HÜSN-İ HAT KURSLARINA ÖZEL İLGİ

Kurslara ilginin çok güzel olduğunu belirten Hüsn-i Hat Sanat Eğitmeni Merve Kara Kızılkaya, “Öğrencilerimiz kursa merak ederek geliyorlar. Ancak devamlılık sanatlarda birazcık daha zor oluyor. Devam eden öğrencilerimiz, devamlılığın derslerindeki motivasyonu arttırdığını söylüyor. Başlangıçta biz hocalarımızdan ne gördüysek öğrencilerimize de aynısını aktarıyoruz ve öğretirken de yine onların bize tarif ettiği usulde meşk usulü ile derslerimizi yapıyoruz. Raptiye ile başlıyoruz, ardından harflerimizi öğretiyoruz. Ardından da hareketli yazılara geçerek süreci tamamlıyoruz” dedi.

 

“AYET VE HADİSLERİ ÇALIŞIYORUZ”

Genelde ayetleri ve hadisleri çalıştıklarını belirten Hüsn-i Hat Sanat Eğitmeni Kızılkaya, “Kurslarımızda büyüklerimizin kelam-ı kibar dediği sözlerini çalışıyoruz. Aynı zamanda beyitlerde çalışıyoruz. Bu cami yazıları olabiliyor. Biz bunlara yüzün takımları diyoruz. Talep edilen herhangi bir ibareyi de çalışabiliyoruz” şeklinde konuştu.
(Ömer İLGEÇ)

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