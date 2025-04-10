KÜLTÜR VE SANAT:
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"PARÇA TESİRLİ PAZARLAR" GÖLCÜK'TE KAHKAHA DOLU BİR GECE YAŞATTI

Gölcük Belediyesi tarafından Kervansaray’da düzenlenen; ünlü oyuncu Çetin Altay ve Özlem Karaaytu’nun sahnelediği “Parça Tesirli Pazarlar” adlı tiyatro oyunu ,Gölcüklülere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.

10 Nisan 2025 Perşembe 09:58

 Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri birbirinden güzel tiyatro oyunlarını ilçeye taşımaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda sahnelenen “Parça Tesirli Pazarlar” adlı tek perdelik komedi oyunu Gölcüklüler ile buluştu. Sinema filmlerinde hayat verdiği “Oflu Hoca” karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Çetin Altay ile Özlem Karaaytu’nun ile birlikte sahnelediği oyunuyla Gölcüklü sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Salonun tamamen dolduğu oyunda izleyenler kahkaha dolu bir akşam yaşadı.

 

KARI KOCANIN BİR GÜNLÜK YAŞAMINA FARKLI BAKIŞ

Kervansaray’da düzenlenen oyunda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve önceki dönem belediye başkanlarından Mehmet Ellibeş’te izleyiciler arasında yer aldı. Bir karı kocanın gündelik hayatını komedi türünde ele alan oyunda, salonu dolduran Gölcüklüler, eğlenceli anlar yaşadılar.

 

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Oyun sonunda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; Tiyatro oyununa sponsor olarak destek veren Dağgül İnşaat, Remax Çakra, Kürşat Çakıroğlu İnşaat, Kul Mimarlık, As-Tek İnşaat, Yavuz Selim Aktürk İnşaat, Kahverengi Kafe sahipleri ile izleyicilere teşekkür etti. Sezer, kültürel ve sanatsal etkinliklerin artarak devam edeceğini vurgulayarak, tüm vatandaşları bu tür organizasyonlara katılmaya davet etti.

(Ömer İLGEÇ)

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