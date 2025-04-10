"PARÇA TESİRLİ PAZARLAR" GÖLCÜK'TE KAHKAHA DOLU BİR GECE YAŞATTI

KARI KOCANIN BİR GÜNLÜK YAŞAMINA FARKLI BAKIŞ
Kervansaray’da düzenlenen oyunda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve önceki dönem belediye başkanlarından Mehmet Ellibeş’te izleyiciler arasında yer aldı. Bir karı kocanın gündelik hayatını komedi türünde ele alan oyunda, salonu dolduran Gölcüklüler, eğlenceli anlar yaşadılar.
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ARTARAK DEVAM EDECEK
Oyun sonunda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; Tiyatro oyununa sponsor olarak destek veren Dağgül İnşaat, Remax Çakra, Kürşat Çakıroğlu İnşaat, Kul Mimarlık, As-Tek İnşaat, Yavuz Selim Aktürk İnşaat, Kahverengi Kafe sahipleri ile izleyicilere teşekkür etti. Sezer, kültürel ve sanatsal etkinliklerin artarak devam edeceğini vurgulayarak, tüm vatandaşları bu tür organizasyonlara katılmaya davet etti.
(Ömer İLGEÇ)