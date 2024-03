Saadet Partisi sosyal medyada da önde!

Seçimlere bir aydan daha az bir zamanın kaldığı şu günlerde Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı Gebze’nin her tarafını karış karış geziyor. Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel başkanlığında yapılan seçim çalışmalarına meclis üyesi adayları ve partililer de eşlik ediyor. Sosyal medyada da yayınladığı videolar ve fotoğraflarla önde olan Saadet Partisi, dikkat çeken videolar, fotoğraflar ve haberlerin yanı sıra seçim otobüsü ve araçları ile herkesin dikkatini çekiyor.

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, gittiği her yerde projelerini anlatırken, vatandaşların da kendisine fazlası ile ilgi göstermesinden memnun kalıyor. Her gün yüzlerce insana temas ettiklerini söyleyen Türel; “Vatandaşlara Gebze’ye yapacaklarımızı anlatıyoruz ve somut örnekler gösteriyoruz. Her projemizin ayağı yere basan projeler olduğunu gören vatandaşlar da son derece memnun kalıyor” dedi. Yerel yönetimlerin hizmet açısından Gebze’de yaşayan vatandaşı mağdur ettiğini de söyleyen Türel; “İyi bir belediye başkanı Gebze’ye beş yılda çok önemli projeler yapar. Vatandaş artık yapılacak, edilecek cümlesini duymak istemiyor. Gebze’de yaşayan insanlar çok daha fazlasını hak ediyor. Herkes şunu çok iyi biliyor ki yerel yönetimlerde hizmet Milli Görüş belediyeciliği ile başlamıştır. Geçmişte Milli Görüş belediyeleri söylediklerinin hepsini yaptı, inşallah biz göreve geldiğimiz takdirde söylediklerimizin daha da fazlasına yapacağız ve Gebze’yi hak ettiği hizmetlerle yeniden tanıştıracağız” dedi.