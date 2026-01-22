banner1230
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den huzur kaçıran şoförlere ceza; Encümen, 164 şoföre 484 bin TL cezayı onayladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni bu hafta 171 gündem maddesiyle toplandı. Toplantıda trafik kurallarını ihlal eden ve yolcu huzurunu bozan 164 şoföre 484 bin 292 TL idari para cezası verildi.

Büyükşehir'den huzur kaçıran şoförlere ceza; Encümen, 164 şoföre 484 bin TL cezayı onayladı

22 Ocak 2026 Perşembe 12:41

 171 GÜNDEM MADDESİ KARARA BAĞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin haftalık encümen toplantısında 171 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda İzmit’te bulunan kafeterya ve çay ocağı kiralama ihaleleri yapılırken, trafik denetimleri kapsamında şoförlere yazılan para cezaları da onaylandı. Ayrıca hâle bildirim yapmadan ürün getiren bir kişiye uygulanan ceza da encümenden geçti.

 

KAFETERYA VE ÇAY OCAĞI İHALEYE ÇIKTI

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Akasyalar Caddesi No:1/2 adresinde bulunan Yahya Kaptan Ferruh Duygu Spor Tesisi kafeterya yeri 3 yıllığına kiralama ihalesine çıktı. İhaleye katılan tek istekli 2 milyon 200 bin teklif sundu. Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Kadife Sokak No:2 adresinde bulunan Batı Bölgesi Hal Tesisindeki 39 Nolu çay ocağı için yapılan ihaleye ise yine tek istekli katılarak 11 bin TL teklif verdi.

 

164 SÜRÜCÜYE 484 BİN 292 TL CEZA

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 164 sürücüye toplam 484 bin 292 TL idari para cezası uygulanması onaylandı. Denetimlerde; sefer sırasında sigara içme, durakta bekleyen yolcuyu almama, tehlikeli araç kullanma, yüksek sesle radyo dinleme, kendi durağı dışında çalışma, yolcuya kötü muamelede bulunma ve koltuk sayısından fazla yolcu alma gibi ihlaller tespit edildi. Encümen toplantısında ayrıca, hâle bildirim yapmadan ürün getirdiği belirlenen bir kişiye verilen 54 bin 512 TL idari para cezası da onaylandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Moda Akademisi’nde emekler sergiler ile taçlanıyor Moda Akademisi’nde emekler sergiler ile taçlanıyor
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda...
Kocaeli'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Kocaeli'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Kocaeli'de LPG tankerindeki yangın davasında 8 sanık için 15 yıla kadar hapis talebi Kocaeli'de LPG tankerindeki yangın davasında 8 sanık...
Kocaeli merkezli 28 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı Kocaeli merkezli 28 ilde yasa dışı bahis operasyonu:...
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti: Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti: Arkadaşını...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Moda Akademisi’nde emekler sergiler ile taçlanıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime ve istihdama verdiği destek, açılan sergilerle taçlanıyor....

Haberi Oku