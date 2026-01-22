banner1230
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hem ruhsatsız hem hijyensiz: Kaçak tesis mühürlendi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren ve hijyen kurallarına uymadığı belirlenen tavuk parçalama tesisi mühürlendi. Ayrıca denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünler de tespit edildi.

Hem ruhsatsız hem hijyensiz: Kaçak tesis mühürlendi

22 Ocak 2026 Perşembe 15:04

 Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede "merdiven altı" tabir edilen bir işletmenin kaçak tavuk parçalama tesisi olarak hizmet verdiği bilgisi üzerine denetim gerçekleştirdi. Ekiplerce yapılan kontrollerde, işletmenin ruhsatsız olduğu ve gerekli izin belgelerinin bulunmadığı tespit edildi. 
   
 Tarihi geçmiş ürünler imha edildi 
 Denetimlerde, hijyen şartlarına uyulmadığı belirlenen tesiste son kullanma tarihi geçmiş baharat gibi ürünler de tespit edildi. Gıda mevzuatına aykırı üretim yapan iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edilirken, el konulan ürünler imha edilmek üzere götürüldü. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Taciz iddiasıyla vurulan halterci: Taciz iddiasıyla vurulan halterci: "Sporculuk hayatımı...
Kulübede balta ve kürekle öldürülen berberin vücudunda 24 yara tespit edildi Kulübede balta ve kürekle öldürülen berberin...
Otoparktaki cinayetin şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı: Otoparktaki cinayetin şüphelisinin ifadesi ortaya...
Kocaeli'de istinat duvarından düşen otomobildeki anne ve kızı yaralandı Kocaeli'de istinat duvarından düşen otomobildeki...
Büyükşehir’den huzur kaçıran şoförlere ceza; Encümen, 164 şoföre 484 bin TL cezayı onayladı Büyükşehir’den huzur kaçıran şoförlere ceza;...
Moda Akademisi’nde emekler sergiler ile taçlanıyor Moda Akademisi’nde emekler sergiler ile taçlanıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Taciz iddiasıyla vurulan halterci: "Sporculuk...
Kocaeli'de milli halterci Vahdet Bekir Gencan'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin yargılanan 4 sanık hakim...

Haberi Oku