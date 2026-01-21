banner1230
GÜNDEM:
Kızılay Kocaeli Şubesi’nden Vali İlhami Aktaş’a “Kızılay Butik” Açılış Daveti

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kızılay Kocaeli Şubesi, 30 Ocak 2026’da açılacak Kızılay Butik mağazasının açılışı için Vali İlhami Aktaş’ı davet etti.

21 Ocak 2026 Çarşamba 12:38

Türk Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, beraberinde Gebze Şube Başkanı Celalettin Kurt, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Çiçek ve Kocaeli Şube Müdürü Mücahit Özdemir ile birlikte Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, İzmit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle hayata geçirilecek olan “Kızılay Butik” mağazasının, 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek açılışına Vali Aktaş davet edildi. Heyet, açılışa katılımın kendileri için büyük bir memnuniyet olacağını ifade etti.

Vali İlhami Aktaş, nazik davetlerinden dolayı Türk Kızılay Kocaeli Şubesi heyetine teşekkür ederek, yürütülen sosyal yardım ve dayanışma çalışmalarında başarılar diledi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

