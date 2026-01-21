banner1230
GENEL:
Kocaeli Karadenizliler Derneği 1. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Kocaeli Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen 1. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Programı, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

21 Ocak 2026 Çarşamba 13:47

 Karadeniz kültürünün ve hemşerilik bağlarının ön planda olduğu programa; siyasi parti başkanları ve  temsilcileri ,dernek başkanları ve yönetimleri, sivil toplum kuruluşları başkanları, protokol üyeleri ile çok sayıda Karadenizli hemşerimiz katılım sağladı.

Programda sahne alan Ali Alkurt, Batuhan Turan, İlkan Selvi, Bedirhan, Ali Otan, Salim Kasap, Ali Karakoç ve Fatih Şerit, seslendirdikleri eserlerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Programda konuşan Kocaeli Karadenizliler Derneği Başkanı Muhammet Kürkan, organizasyona katkı sunan sponsorlara, yönetim kurulu üyelerine, sanatçılara ve programa katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür etti. Başkan Kürkan, Karadeniz kültürünü yaşatmaya yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlere artarak devam edeceklerini ifade etti.




Kadın Kolları Çalışmaları

Kadın Kolları Başkanı Merve Al, dernek bünyesinde kadınlara yönelik yürütülen sosyal, kültürel ve dayanışma çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaştı. Kadın kolları olarak sosyal yardımlaşma faaliyetleri, kültürel etkinlikler ve kadın odaklı projelerle dernek çalışmalarına aktif katkı sunduklarını belirten Al, önümüzdeki dönemde bu çalışmaların daha da genişletileceğini ifade etti.

Kocaeli Karadenizliler Derneği Yönetim Kurulu
Muhammet Kürkan
Seyhan Baştürk
Ali Çevik
Bayram Kasap
Hayrullah Demiray
Bahri Altınbaş
Halil Bulut
İdris Öklük
Aykut Civek
Korhan Erdem
Adem Kürkan
Yüksel Durmuş
Ali Otan                             
Kadın Kolları Başkanı:
Merve Al

Birlik, beraberlik ve kültürel dayanışma mesajlarının ön plana çıktığı program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
