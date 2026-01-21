Kocaeli Karadenizliler Derneği 1. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Karadeniz kültürünün ve hemşerilik bağlarının ön planda olduğu programa; siyasi parti başkanları ve temsilcileri ,dernek başkanları ve yönetimleri, sivil toplum kuruluşları başkanları, protokol üyeleri ile çok sayıda Karadenizli hemşerimiz katılım sağladı.





Programda sahne alan Ali Alkurt, Batuhan Turan, İlkan Selvi, Bedirhan, Ali Otan, Salim Kasap, Ali Karakoç ve Fatih Şerit, seslendirdikleri eserlerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.





Programda konuşan Kocaeli Karadenizliler Derneği Başkanı Muhammet Kürkan, organizasyona katkı sunan sponsorlara, yönetim kurulu üyelerine, sanatçılara ve programa katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür etti. Başkan Kürkan, Karadeniz kültürünü yaşatmaya yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlere artarak devam edeceklerini ifade etti.









Kadın Kolları Çalışmaları





Kadın Kolları Başkanı Merve Al, dernek bünyesinde kadınlara yönelik yürütülen sosyal, kültürel ve dayanışma çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaştı. Kadın kolları olarak sosyal yardımlaşma faaliyetleri, kültürel etkinlikler ve kadın odaklı projelerle dernek çalışmalarına aktif katkı sunduklarını belirten Al, önümüzdeki dönemde bu çalışmaların daha da genişletileceğini ifade etti.





Kocaeli Karadenizliler Derneği Yönetim Kurulu

Muhammet Kürkan

Seyhan Baştürk

Ali Çevik

Bayram Kasap

Hayrullah Demiray

Bahri Altınbaş

Halil Bulut

İdris Öklük

Aykut Civek

Korhan Erdem

Adem Kürkan

Yüksel Durmuş

Ali Otan

Kadın Kolları Başkanı:

Merve Al



