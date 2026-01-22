İzmit Akçakoca’daki Metruk Tarihi Evler İçin Restorasyon Çağrısı

, bakımsızlık nedeniylegündemdeki yerini koruyor., bazı konaklar restore edilerek yeniden işlev kazanırken,belirtiliyor.

Mahalledeki kullanılmayan binaların zamanla yıprandığı, çevre güvenliği açısından risk oluşturduğu ve tarihi dokuya zarar verdiği ifade ediliyor. Vatandaşlar, bu yapıların korunarak kente kazandırılmasını talep ediyor.

Mahalle sakinleri, restore edilen yapıların bölgeye değer kattığını, ancak kalan metruk binalar için de somut çalışmaların başlaması gerektiğini dile getiriyor. Tarihi mirasın korunması adına restorasyon projelerinin hızlandırılması çağrısı yapılıyor.

Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, mahallede önemli ilerlemeler kaydedildiğini ancak eksik kalan yapıların bulunduğunu söyledi. Orhan Caddesi’ndeki bir binaya dikkat çeken Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

Mahallemizdeki metruk yapıların büyük kısmı tamamlandı. Ancak bazı binalar hâlâ beklemede. Orhan Caddesi’nde yer alan ve İzmit Belediyesi tarafından istimlak edilen yapı, konumu itibarıyla oldukça önemli. Restorasyon sürecinin bir an önce başlamasını istiyoruz.

MİSAFİRHANE OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Düz Sokak’ta bulunan iki katlı metruk bina hakkında da bilgi veren Şahin, hazırlıkların tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

Bu yapının proje çalışmaları tamamlandı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edildi. Pandemi süreci nedeniyle beklemeye alındı. Son görüşmelerde restorasyon için her şeyin hazır olduğu ifade edildi. Ayrıca binanın misafirhane olarak değerlendirilmesi yönünde bir ön planlama bulunuyor.

Komşu mahallelerle istişare halinde çalıştıklarını belirten Şahin, metruk yapıların tamamını ayağa kaldırmayı hedeflediklerini ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek