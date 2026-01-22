Kocaeli’de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. (48) isimli şahıs, 22 Ocak 2026 tarihinde Kocaeli’de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yakalanan hükümlü, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kocaeli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.