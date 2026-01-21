banner1230
GÜNDEM:
Ekonomi Gazetesi Kocaeli Bölge Müdürü Sabiha Toprak’tan İsmail Kahraman’a Ziyaret

21 Ocak 2026 Çarşamba 17:39

Ekonomi Gazetesi Kocaeli Bölge Müdürü Sabiha Toprak, Gebze’de İKTAV Kütüphanesi’nde Gazeteci-Yazar ve Belgesel Yapımcısı İsmail Kahraman ile bir araya geldi; gazetecilik ve kültür tarihine dair önemli sohbetler gerçekleşti.

Ziyaret, Kocaeli bölgesinin ilk ve tek Özel İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Araştırma Merkezi (İKTAV) Kütüphanesi’nde yapıldı. Görüşmede, bölge haberlerinin Türkiye gündemine taşınması, gazetecilik mesleğinin geçmişten bugüne yaşadığı dönüşüm ve basın camiasında iz bırakan isimler konuşuldu.


Sohbet sırasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Darıca’ya kazandırılan huzurevi çalışmaları ile Dünya Gazetesi’nin merhum sahibi Nezih Demirkent’e dair gazetecilik hatıraları paylaşıldı. Kahraman, 50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik birikimiyle oluşturduğu İKTAV arşivi hakkında bilgi verdi.

Kahraman, gazetecilik serüveninin 1984’te Gebze’de küçük bir kırtasiye dükkanında başladığını, yıllar boyunca teknolojik zorluklara rağmen Gebze Gazetesi’ni büyüttüğünü ve matbaa, baskı ve dağıtım süreçlerini bizzat yürüttüğünü anlattı. 1993’te Gebze FM radyosunu kurarak radyo yayıncılığına geçen Kahraman, resmi ilan yetkisi ve sarı basın kartı ile gazetecilik çalışmalarını sürdürdü.


Zamanla yazılı medyadan belgeselciliğe yönelen Kahraman, 80’e yakın ülkede araştırmalar ve belgeseller hazırladı, ulusal ve uluslararası konferanslarda bildiriler sundu, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Türk Dünyası Belgesel Film Festivalleri gibi kültür projelerini hayata geçirdi. Bu süreçte binlerce doküman ve bilgi arşivi oluşturdu.

Son 4 yıldır, 50 yıllık gazetecilik birikimi ve belgelerini gelecek kuşaklarla paylaşmak amacıyla İKTAV Vakfı’nı kuran Kahraman, kendi gayrimenkulünü sermaye olarak vakfa bağışlayarak 21 Mart 2018 tarihinde resmiyet kazandırdı. 120 metrekarelik kütüphanede kültür ve medeniyet tarihine dair belgeler genişletilerek araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.

Ziyaret sırasında Sabiha Toprak, İKTAV Kütüphanesi’ni gezerek Kahraman’dan arşivdeki kitaplar, dergiler, fotoğraflar ve belgesel kayıtlar hakkında bilgi aldı. Kahraman, kütüphanedeki binlerce dokümanı ve kültür tarihine dair belgeleri göstererek, bu arşivin gelecek kuşaklara aktarılması ve araştırmacıların hizmetine sunulmasının önemini anlattı. Toprak, kütüphanedeki çalışmalar ve birikimleri inceledi.

Ziyaret sonunda İsmail Kahraman, Ekonomi Gazetesi Kocaeli Bölge Müdürü Sabiha Toprak’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

