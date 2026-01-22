Dünya Ülkelerinde Gazetecilik ve Belgeselcilik Hatıraları İsmail Kahraman’ın Kitabında Toplandı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gazeteci ve belgesel yapımcısı İsmail Kahraman, yarım asırlık meslek hayatında edindiği deneyimleri kitaplaştırdı; Çin Seddi’nden Doğu Türkistan’a, Afrika sahillerinden Suriye’ye uzanan kültür ve tarih yolculuğunu okuyucularla buluşturuyor.

İsmail Kahraman, gazetecilik ve belgeselcilik hayatında yaşadığı anıları kitap haline getirerek, kültür ve tarih meraklılarına eşsiz bir yolculuk sunuyor. Çin Seddi’nden Somali sahillerine kadar uzanan deneyimleri, “Çin’den Somali’ye Devri Alem” adlı kitabında aktarıyor. Kitabı inceleyebilir veya satın alabilirsiniz.

Kahraman, 2006 yılında Çin’e giderek Pekin, Çin Seddi, Şangay, Guanzo, Şencen ve Hong Kong’da belgesel çalışmaları yaptı. 2012’de Çin işgali altındaki Doğu Türkistan’ı ziyaret ederek Urumçi, Turfan, Hotan, Yarkent ve Kaşgar’ı gezdi; bölgenin kültürel ve tarihi mirasını belgesel ve kitaplara taşıdı. Bu yolculuğu anlattığı “Uygarlıklar Başkenti Atalar Yurdu Doğu Türkistan” kitabını da inceleyebilir veya satın alabilirsiniz.

Uygarlıklar Başkenti Atalar Yurdu Doğu Türkistan: https://www.kitapyurdu.com/kitap/uygarliklar-baskenti-atalar-yurdu-dogu-turkistan/707011.html?srsltid=AfmBOooWp-AM1XZC5pk-Iwcd3bleiDfG-xjFVt53FwptNKraqiPrhrvk

Çalışmalarında yalnızca Doğu Türkistan değil, Suriye, Kore, Kudüs ve Lübnan gibi farklı coğrafyaların kültür ve tarihine dair gözlemlerini de aktaran Kahraman, Belh’ten Konya’ya uzanan Mevlana Yolu’nun manevi derinliğini de okuyucularla buluşturuyor. Her durağında tarihe not düşerek, Devri Alem belgesel programı formatıyla anıları ölümsüzleştiriyor.

İsmail Kahraman, yarım asrı aşan gazetecilik ve belgesel serüveninde tanıklık ettiklerini kitaplarıyla okurla buluştururken, satırlarda sahadan gelen gerçek bir emeğin samimi bir anlatımla sayfalara taşıyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek