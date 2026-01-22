banner1230
GEBZE’DE PAZAR YERLERİNDE SIFIR ATIK DÖNEMİ BAŞLADI

Gebze Belediyesi, Sıfır Atık yaklaşımı kapsamında pazar yerlerinde ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılmasına yönelik “Atıksız Pazar” uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama ile atıkların oluşmadan azaltılması, ayrı toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması amaçlanıyor.

22 Ocak 2026 Perşembe 10:23

 SIFIR ATIK PAZAR YERLERİNDE UYGULANIYOR

Yoğun ambalaj atığının oluştuğu pazar yerlerinde yürütülen çalışma kapsamında, tezgâh kurulumu ve satış sürecinde ortaya çıkan karton, plastik ve benzeri ambalaj atıklarının çöpe karışmadan toplanması hedefleniyor. Bu doğrultuda pazar esnafına, ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılabilmesi için mavi poşetler dağıtılıyor.

Pazar esnafı, gün boyunca oluşan ambalaj atıklarını bu poşetlerde biriktiriyor. Pazar sonunda ise biriktirilen atıklar, pazar alanında belirlenen ambalaj atığı toplama noktalarına bırakılıyor. Toplanan atıklar, kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm sürecine dâhil ediliyor.

ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNE DÂHİL EDİLİYOR

“Atıksız Pazar” uygulamasıyla pazar alanlarının daha temiz ve düzenli hale getirilmesi, temizlik süreçlerinin kolaylaştırılması ve geri dönüştürülebilir atık miktarının artırılması hedefleniyor. Çalışma, Sıfır Atık hedeflerinin sahada uygulanmasına yönelik örnek uygulamalar arasında yer alıyor.

ÇEVRE DOSTU UYGULAMALAR YAYGINLAŞTIRILACAK

Gebze Belediyesi yetkilileri, Sıfır Atık çalışmaları kapsamında çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamaların pazar yerlerinden başlayarak kent genelinde yaygınlaştırılmasının planlandığını ifade etti.

