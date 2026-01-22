Tokat Reşadiyeliler Buluşması İstanbul’da Gerçekleşti: Gündem ve Ortak Akıl Masada Tartışıldı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Tokat Reşadiyeliler Buluşması, İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda iş insanları, milletvekilleri ve akademisyenleri bir araya getirerek gündem ve ortak akıl üzerine değerlendirmelere sahne oldu.

Geleneksel Tokat Reşadiyeliler Buluşması, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından ESAS Holding CEO’su Çağatay Özdoğru’nun davetiyle İstanbul’da toplandı. Toplantıya İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya katıldı ve Türkiye’nin dış politika vizyonunu katılımcılarla paylaştı.

Sırakaya, Gazze, Karabağ, Libya, Suriye ve Ukrayna’daki krizlere Türkiye’nin aktif rolünü vurguladı, ülkenin savunma sanayi ve insani yardım alanındaki başarısına değindi.

Toplantıda ayrıca Prof. Dr. Coşkun Çakır, Dr. Alaattin Büyükkaya, Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Lütfi Yenel, Mehmet Önder ve genç temsilcilerden Selen Karacan da söz aldı. Katılımcılar, deneyimlerini ve önerilerini paylaştı.

Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat’ın tarihi mirasını ve yakında başlayacak İzmir-Tokat Pegasus seferlerini anlattı, yaz aylarında katılımcıları Tokat’a davet etti. Soru-cevap bölümünde gelen sorular Sırakaya tarafından yanıtlandı.

Şeraf Vadi Restoran Şefi Sinem Özler, Tokat mutfağına özgü menüsüyle geceye lezzet kattı. Organizasyon sekreteryasını yürüten Erdoğan Erdoğdu, mazeretleri nedeniyle katılamayan isimlerin mesajlarını iletti.

İş insanları, milletvekilleri ve akademisyenler, ESAS Holding ev sahipliğinde tek sofrada bir araya gelerek geniş bir katılım sağladı.

Cüneyt Aldemir (Tokat Milletvekili), Coşkun Çakır (Prof. Dr., 25. ve 26. Dönem Tokat Milletvekili), Dr. Alaattin Büyükkaya (22-23. Dönem İstanbul Milletvekili), Barış Kuşçuluoğlu (İş İnsanı), Erdoğan Erdoğdu (Türk Dünyası Sinema Vakfı Başkanı), Fatih Gökdere (Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Halil Önder (ÖNDERLER Yemek Yönetim Kurulu Başkanı), İsmail Bayram (Dr. Öğretmen), Lütfi Yenel (SABANCI Holding E.Y.K.Ü – TÜSİAD E.Y.K. Ü), Mehmet Karakaş (Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü), Mehmet Önder (UYUMSOFT AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Şahin (Eczacı, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı), Mehmet Er (İş insanı - AK Parti İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyesi), Mehmet Ünal (Dr. Kalp Cerrahı), Musa Şahin (Prof. Dr., İÜ Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Y.KK. Ü), Mustafa Bayram (İş İnsanı), Nail Yılmaz (Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi), Öner Çelebi (OMEGA Grup Yönetim Kurulu Başkanı), Okay Karacan (Formula 1 ve Futbol yorumcusu), Sebahattin Bayram (Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkan Yardımcısı), Tolga Sunal (İş İnsanı), Gökhan Tekin (Milletvekili Danışmanı), Genç Katılımcılar: Ahmet Önder, Mehmet Emin Önder, Bilal Oğuz Erdoğdu, İrem Karacan, Selen Karacan, Şamil Çakır.

Toplantı, planlandığı saatte başlayıp aynı şekilde tamamlandı; fikirler nezaketle paylaşıldı ve çekilen hatıra fotoğrafıyla tarihe not düşüldü.

Buluşma, Türkiye gündeminin ele alındığı, Tokat’ın tanıtımına katkı sağlayan ve gençlerin sürece katılımını teşvik eden verimli bir etkinlik olarak sona erdi. Bu tür toplantıların belirli aralıklarla tekrarlanması kararlaştırıldı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek