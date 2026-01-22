banner1230
Büyükakın, Gebze ve Darıca’nın nabzını tuttu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze ve Darıca ilçelerinde sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve spor camiasıyla buluşmalar gerçekleştirdi. Başkan Büyükakın, "Şehrimizi, toplumun tüm kesimleri ile birlikte ve ortak akılla geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

22 Ocak 2026 Perşembe 10:51

 BOLULULAR DERNEĞİ İLE BULUŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan yoğun Gebze ve Darıca mesaisi. Bir gününü batı yakasına ayıran Başkan Büyükakın’ın ilk durağı Darıca Bolulular Derneği oldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da katıldığı buluşmada, hemşehrilik bilinci ve kültürel zenginliğin yerel yönetimlerdeki önemi vurgulandı. Dernek üyeleri tarafından sıcak bir şekilde ağırlanan Başkan Büyükakın, “Sivil toplum kuruluşlarımızın görüşleri bizler için kıymetli. Dayanışma ruhunu güçlendiren derneklerimizin her zaman yanındayız” dedi.

 

İŞ DÜNYASINI DİNLEDİ

Darıca programının ardından Başkan Büyükakın, MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Abdulkadir Anık ve Darıca Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Yılmaz Serçe ile yönetimlerini, Gebze’deki makamında ağırladı. Kocaeli’nin üretim gücünü temsil eden her bir paydaşın yanında olduklarını belirten Büyükakın, esnafın ve iş dünyasının taleplerini birinci ağızdan dinledi. Günün son görüşmelerinden birini Darıca Basketbol Feneri Kulüp Başkanı Hasan Yeniay ve sporcularla gerçekleştiren Başkan Büyükakın, “Katılımcı belediyecilik anlayışımız gereği, Kocaeli’nin her noktasında yaşayan her bir ferdimizin sesine kulak veriyoruz. Şehrimizin her bir sivil toplum kuruluşuyla istişare kültürümüzü sürdürüyoruz. Kocaeli’yi sadece bugüne değil, el birliğiyle yarınlara hazırlıyoruz” ifadesini kullandı.

