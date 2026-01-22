Taciz iddiasıyla vurulan halterci:

Olay, 7 Ekim 2024'te İzmit'te bulunan Vinsan Spor tesisleri önünde meydana geldi. Milli halterci Vahdet Bekir Gencan (27), spor kulübü önünde silahla ayaklarından vuruldu. Kanlar içinde kalan Gencan hastaneye kaldırılırken, Furkan G. (23), Erdem A. (20), Yusuf O. (24) ve Mert G. (23) gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianameden

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mert G.'nin azmettirmesiyle diğer şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri, tetikçi olarak seçilen şüpheli Furkan G.'nin ateş ettiği, olay anında yanlarında ele geçirilemeyen silahların da bulunduğu, amaç gerçekleşmediğinde bu silahların kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

"Sporculuk hayatımı bitirdiler, 1 ay sonra milli takıma girecektim"

'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından yargılanan sanıkların duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar Furkan G., Erdem A., Yusuf O., Mert G., müşteki ve taraf avukatları katıldı.

Sanıkları tanımadığını söyleyen müşteki Vahdet Bekir Gencan, "Neden hedef alındığımı bilmiyorum, merak ediyorum. Sarkıntılık iddialarını kabul etmiyorum. Spor salonunda çalışmaktayım. Bahsedilen B. isimli kızla bir samimiyetim yoktur, spor salonunda ayrı arkadaş gruplarımız vardır. Hatta bahsedilen kızın babasını da aynı spor salonunda olmamız hasebiyle tanıyorum, aramız iyiydi. Neden böyle bir eyleme giriştiler bilmiyorum. Furkan isimli şahıs bana 2 kez ateş etti. İlk mermiden zıplayarak kurtuldum. İkincisinde ise mermi sağ bacağıma girdi çıktı, sol bacağımın arkasında kurşun kaldı. Daha önce hiç tehdit almadım. Sporculuk hayatımı bitirdiler, 1 ay sonra milli takıma girecektim" ifadelerini kullandı.

"Alkol ve uyuşturucunun etkisi ile olayı gerçekleştirdim"

Savunması için söz hakkı verilen sanıklardan Furkan G., "Alkol ve uyuşturucunun etkisiyle akli dengem yerinde olmadığı için olay meydana geldi. Yere ateş etmek istedim. Alkol sebebiyle 4 gün komada kaldım. Şahıstan özür diliyorum" dedi.

Yusuf O. ile Erdem A., olaydan haberi olmadıklarını, eğlenmek için buluştuklarını, bir süre sonra arabada uyuyakaldıklarını ve suçu kabul etmediklerini söyledi.

Pişman olduğunu söyleyen Mert G. ise "Olay sebebiyle pişmanım, özür diliyorum. Hakkını helal etsin, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Furkan G.'nin avukatı, B. ile Mert G.'nin sevgili olduğunu, B.'nin Mert'i kıskandırmak amacıyla hareket ettiğini ve Furkan'ın sarhoşluk ile uyuşturucu etkisi altında olmasından yararlanılıp, eline silah verilerek olayın gerçekleşmesine zemin hazırlandığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mert G.'nin ilk duruşmadaki savunması

Azmettirme suçundan yargılanan Mert G., ilk duruşmadaki savunmasında, "Böyle bir olay yaşanmasını istemezdim. Kız arkadaşım B., Vahdet Bekir Gencan'ın kendisini rahatsız ettiğini ve taciz ettiğini söyledi. Telefonla kız arkadaşımla bu olayı konuşurken arkadaşlarım da yanımdaydı. Onlarla bunu duyduğu için olanları kendilerine anlattım. Biz sadece kendisiyle konuşmak için olay yerine gittik. Ancak Furkan araçtan inerek ilk önce kendisi konuşacağını söyledi. Kısa bir süre sonra silah sesi duydum. Furkan'ın ateş edeceğinden haberim yoktu. Biz sadece konuşmaya gittik ancak böyle bir olay oldu" ifadelerini kullanmıştı.

