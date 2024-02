KOSTÜ, Filipinler'den 4 Üniversite İle İş Birliği Protokolü İmzaladı

KOSTÜ, uluslararası üniversite olma yolunda attıkları adımlara bir yenisini daha eklediklerini duyurdu. KOSTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Firdevs Karahan, Filipinler'den gelen Mariano Marcos State University, Mindanao State University, Iloilo Science and Technology University ve Caraga State University temsilcileri ile üniversiteler arası çeşitli iş birlikleri, Ar-Ge çalışmaları, öğrenci değişimi konularında görüşme sağladı.

Görüşmelerin ardından, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Firdevs Karahan, Mariano Marcos State University Rektörü Shirley Castaeda Agrupis, Mindanao State University Rektörü Dr. Elnor C. ROA, Iloilo Science and Technology University Rektörü Dr. Gabriel M. Salistre ve Caraga State University Rektörü Dr. Rolyn C. Daguıl ile iş birliği protokolü imzaladı.

İHA