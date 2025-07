Büyükakın: “Burada çocuklarımız iyilikle yetişiyor”

21 BİN 149 ÖĞRENCİ AKTİF OLARAK FAYDALANDI

‘Eğitimde fırsat eşitliği’ ilkesi ile hareket ederek öğrencilere ‘Kılavuz Gençlik’ çatısı altında destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir, gençlerin eğitim alanındaki ücretsiz adresi olan Akademi Liseler’de her geçen yıl birbirinden fark yaratan çalışmalarla lise ve lise mezunu öğrencilere yepyeni bir vizyon kazandırıyor. Akademik çalışmalar, yardımcı kaynaklar, salon programları, tematik kamplar, sosyal aktiviteler, sportif etkinlikler ve kulüp faaliyetleri ile öğrencileri geleceğin dünyasına hazırlayan Akademi Liseler sınav yolculuğunda gençlere destek oluyor. 11 ilçede bulunan 12 merkezde faaliyetlerine devam eden Akademi Liseler’den 2019-2025 yılları arasında 21 bin 149 öğrenci aktif olarak faydalandı.

TANITIM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gençlerin eğitimine katkı sunmak ve onları geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlamak amacıyla Kocaeli Büyükşehir tarafından hayata geçirilen Başiskele Cahit Zarifoğlu Akademi Lise yeni hizmet binası için tanıtım programı gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Kaymakamı Dr. Soner Şenel, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, Cahit Zarifoğlu’nun kızı Betül Zarifoğlu, eğitmenler, öğrenciler ve davetliler katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin ardından, Akademi Lise’de eğitim alan öğrenciler Türk Bayrağı ile Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarının renklerini içeren balonlarla süslenmiş bisikletleri ile tören alanına gelerek misafirleri selamladı.

“EN İYİ KAYNAK İNSAN SERMAYESİDİR”

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın şu ifadeleri kullandı: “Birçok program bizler için keyifli. Bu tür mekânlar bize ayrı bir mutluluk veriyor. Parça parça ele alındığında genel olarak ne yaptığımızın farkına varılamıyor. Eğer hedefleriniz bir yılsa tahıl ekebilirsiniz. Biraz daha uzun vadeli düşünüyorsanız ağaç dikin. Fakat yüz yıllık hedefleriniz varsa nesil yetiştirin derler. Gençlere sesleniyorum. Cep telefonunuzu yeniden başlatma tuşu gibi bir tuş olsa, dünyadaki tüm maddi varlıklar sonlanıp sadece insanlar kalsa. Sonra insanlara yeniden yarışmaya başlayın desek. İnsan kaynağı iyi yetişmiş olanlar kazanır. Bu aslında basitleştirici bir düşünüş biçimi. Bir ülkenin en iyi kaynağı, insan sermayesidir. İnsana yatırım yapmak en akıllıca şeydir. 15 ya da 20 yıllık stratejik plan dahilinde o ülkenin tüm çehresi değişebilir.

“BATI, İNSANLIĞA HUZUR GETİRMİYOR”

Spor, edebiyat, bilim ve şehircilikte başarısı olan bir nesil yetiştirmek sadece 25 senelik bir çabadan ibarettir. Genç nüfusa sahip ülkelerde bu yaklaşım biçiminden hareketle yola çıkmalıyız. Batının inşa ettiği dünyanın insanlığa huzur getirmediğini görüyoruz. Bir tarafta devasa üretim makinası çalışıyor. Adına kapitalizm dediğimiz makina insanlığı mutlu etmiyor. Bunu Ortadoğu ve Uzakdoğu’da yaşananlarda görüyoruz. Filistin’de olup bitenler kelimelerle anlatılamaz oldu. Betül Hanım’ın kolundaki Filistin sembolü oradaki katliama, zulme ve insanlık dışı olan her şeye karşı sessiz bir çığlık. Eğer aşağının bir ölçüsü varsa bunun ölçüsü İsrail’dir. Biz refah ve mutluluk içerisindeyiz. Oradaki çocuklar açlıktan ölüyor. Bu insanlığın gittiği yol, yol değil. Buna ses çıkartmamak da insanlık değil.

“400 YIL O TOPRAKLARI İDARE ETTİK”

Bizim yetiştirdiğimiz neslin dünyaya bakışında farklılık olması lazım. Oradaki yetiştirilen model doğru bir model değil. Sadece orada olana bakın. Zulüm var mı var. İnsanlık dışılık var mı var. Bunun için hukukçu olmanıza gerek yok sadece insan olmanız yeterli. Onları hisseden bir nesil ve insanlık yetiştirdiğimizde dünyanın gittiği yol da düzelecek. Biz 400 yıl o toprakları idare ettik. 400 yıl kimsenin burnu kanamadı. Ne zaman biz o topraklardan söküldük, aramıza fitne tohumları ekildi. Ondan sonra insanların yüzü gülmedi, kan ve gözyaşı dinmedi. Burada bir nesil yetiştirelim. İlhamını ustalardan alsın. Örneğin kendi içsel yolculuğunu bir çocuğun masumiyetinde bulan Cahit Zarifoğlu’nda. Bütün bu duyguları hisseden nesil yetiştirmek lazım.

“BURALARDA KABINIZ İYİLİKLE DOLSUN”

11 ilçede Akademi Liseler faaliyet gösteriyor. Mevlana der ki, her kap içindekini sızdırır. Buralarda öyle güzel felsefeyle gençler yetişsin ki önce insan olsunlar. İnsanlık söz konusu olduğunda Yunus Emre gibi olsunlar, zulmetmesinler. Hakkı olmadan bir şeye el uzatmasınlar. İnsan olmanın, merkezdeki duygu olduğunu unutmadan yetişsinler. Gençler Akademi Liseler’e geldiklerinde amaç bu olmalı. Buralarda kabınız iyilikle dolsun. Hayal kurmayanların geleceği olmaz. Her şey hayal etmekle başlar. Niyetiniz güzel değilse yaptığınız işin sonu hayırlı olmaz. Bu yaklaşım dahilinde Akademi Liseler’de niyeti güzel, işini güzel yapan gençler yetişsin istedik. Onlar iyiliğin kılavuzu olsunlar. İyiliği çoğaltıp yaygınlaştırın diye bu merkezleri açtık. İşinin uzmanı olan dil bilen gençler yetişsin istedik. Bu milletin evlatları dünyanın her bir köşesine adaleti, barışı, mutluluğu götürür. Altında duracak bir gölgelik bulamayan çocuklar için bunları söylemem gerekiyordu.”

“10 YILA DAYANAN BİR HİKÂYE”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü yaptığı konuşmada, “Bir Akademi Lise’nin daha açılışını yapıyoruz. Bu işin 10 yıla dayanan bir hikâyesi var. Aklıma gelen bir hatıramı sizlerle paylaşmak istiyorum. Başkanımızın Genel Sekreter olduğu dönemde bir ekip kurmuştuk. Kılavuz Gençlik ismi o günlere dayanıyor. Bu işin başlangıcının bir üyesi olmaktan onur duyuyorum. Bu model yüz binlerce evladımızın kendine katkı sağlayabileceği bir üniversite gibi. Emeği geçenlere, Sayın Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Buna benzer bazı çalışmaları Genc-i Ala adı altında Başiskele’de yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ BİRÇOK ŞEHRİN İLERİSİNDE”

Programın onur konuğu Betül Zarifoğlu ise yaptığı konuşmada, “Kocaeli kültür-sanat konusunda birçok şehrin ilerisinde. Kocaeli diğer illere oranla gerçekten büyük fark oluşturuyor. Örneğin Kocaeli’de gerçekleştirilen fuarlar her zaman daha gösterişlidir. Cahit Zarifoğlu ismi birçok yere verildi. Okul olduğu zaman bizim için çok daha anlamlı oluyor. Babamın yaşadığı hayata daha uygun olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın ve beraberindekiler, Akademi Lise'nin sınıflarını gezdi, verilen eğitimler hakkında bilgi aldı. Başkan Büyükakın ayrıca öğrencilerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

6 DERSLİK, 4 ATÖLYE SINIFI BULUNUYOR

2 katlı ve 1800 metrekare kullanılabilir alana sahip olan Başiskele Cahit Zarifoğlu Akademi Lise’de 4 atölye sınıfı yer alıyor. Atölye sınıfları; gastronomi, teknoloji, müzik ve sosyal bilimler ile sanat ve fen bilimleri alanlarında düzenlendi. Ayrıca 100 kişilik bir kütüphane, 70 kişilik bir seminer salonu, spor faaliyetlerine uygun donanımlı bir fitness salonu, grup çalışma alanı ve aynı anda 120 öğrenciye hizmet verebilen 6 derslik bulunuyor. Binada ayrıca 60 kişilik bir kafeterya, 2 mescit ve 20 kişilik bir divan alanı da mevcut. Cahit Zarifoğlu Akademi Lise konum olarak Körfez Mahallesi, D-130 Karayolu Caddesi, No: 167/1 Başiskele/ Kocaeli adresinde bulunuyor.



(Ömer İLGEÇ)