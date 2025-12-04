GENEL:
GEBZE’DE ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN SİNEMA ETKİNLİĞİ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Gebze Belediyesi tarafından Gebze Kültür Merkezi’nde özel çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Program çerçevesinde sevilen animasyon filmi “Kaptan Pengu” özel çocuklar ve ailelerinin beğenisine sunuldu.

04 Aralık 2025 Perşembe 12:42

 Gösterim öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm özel çocukların gününü kutladı ve ailelere gösterdikleri fedakârlık ile sabır için teşekkür etti.

ÖZEL EVLATLARIMIZ KALBİMİZİN EN HASSAS YERİDİR

 Özel çocukların Allah’ın bir emaneti olduğunu vurgulayan Başkan Büyükgöz,
“Özel evlatlarımız toplumumuzun zenginliği, kalbimizin en hassas yeridir. Onlara gösterdiğiniz sevgi, ilgi ve emek her türlü takdirin üzerindedir. Rabbim gayretinizi, sabrınızı ve yüreğinizi en güzel mükâfatlarla karşılıklandırsın. dedi.

Konuşmasının ardından filmi özel çocuklarla birlikte izleyen Başkan Büyükgöz, etkinlik boyunca çocukların mutluluğuna ortak oldu. Aileler, bu özel günde düzenlenen sinema gösterimi için Gebze Belediyesine teşekkür etti.


(Erkan ERENLER)

