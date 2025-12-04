GEBZE’DE ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN SİNEMA ETKİNLİĞİ

ÖZEL EVLATLARIMIZ KALBİMİZİN EN HASSAS YERİDİR
Özel çocukların Allah’ın bir emaneti olduğunu vurgulayan Başkan Büyükgöz,
“Özel evlatlarımız toplumumuzun zenginliği, kalbimizin en hassas yeridir. Onlara gösterdiğiniz sevgi, ilgi ve emek her türlü takdirin üzerindedir. Rabbim gayretinizi, sabrınızı ve yüreğinizi en güzel mükâfatlarla karşılıklandırsın.” dedi.
Konuşmasının ardından filmi özel çocuklarla birlikte izleyen Başkan Büyükgöz, etkinlik boyunca çocukların mutluluğuna ortak oldu. Aileler, bu özel günde düzenlenen sinema gösterimi için Gebze Belediyesine teşekkür etti.
(Erkan ERENLER)