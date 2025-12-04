GENEL:
Kocaeli, uluslararası turizmde rotasını genişletiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uluslararası tanıtım vizyonu doğrultusunda önemli bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. Bosna Hersek’ten gelen turizm acenteleri, Kocaeli’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından inceleme fırsatı buldu.

04 Aralık 2025 Perşembe 09:42

 BOSNA HERSEKLİ ACENTELER KOCAELİ’YE HAYRAN KALDI Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülen tanıtım gezileri kapsamında Bosna Hersek’ten gelen turizm acenteleri Kocaeli’de ağırlandı. Kocaeli İl Tanıtım Kurulu çalışmaları kapsamında düzenlenen birliktelikte kentin tarihi doğal ve kültürel zenginliklerini yakından gören ziyaretçiler, Kocaeli’ye hayran kaldı.

 

KÜLTÜREL MİRAS VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ İNCELEDİLER
Bosna Hersek’ten gelen konuklar, rehberler eşliğinde hem Kocaeli’yi gezdi hem de kentin tarihi hakkında bilgi edindi. Bu kapsamda ziyaretçiler, Kasr-ı Hümayun (Saray Müze), Kocaeli Arkeoloji Müzesi ve Seka Kâğıt Müzesi ile başlayan kültür yolculuklarında kentin zengin tarihi hakkında bilgi sahibi oldu. Doğanın içinde benzersiz bir deneyim sunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nı da ziyaret eden heyet, burada keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdi.

 

TURİZM SEKTÖRÜ İLE İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI
Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, TÜRSAB Doğu Marmara Bölge temsilcileri, kentte faaliyet gösteren turizm firmaları ve otel yöneticileri, Bosna Hersek’ten gelen turizm acenteleriyle bir araya geldi. Program kapsamında Kocaeli’nin doğal, kültürel ve tarihî mirasının uluslararası alanda daha görünür hale getirilmesi ve karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirildi.

 

KOCAELİ, DÜNYA TURİZMİNDE YÜKSELEN BİR DEĞER
Kocaeli sahip olduğu doğal güzellikler, kültürel miras ve zengin turizm çeşitliliğiyle uluslararası alanda güçlü bir marka olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Kocaeli şehri özellikle doğa, kültür, spor ve gastronomi turizmini bir arada sunan benzersiz yapısıyla yeni ziyaretçi pazarlarına açılmayı ve bölgesel turizmde cazibe merkezi haline gelmeyi hedefliyor.


(Erkan ERENLER)

