GENEL:
Halka Kafe, Mola Park’ta hizmete girdi

Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’e kazandırdığı Mola Park’ta hizmet vermeye başlayan Halka Kafe, ferah atmosferi ve uygun fiyatlı menüsüyle vatandaşlara kaliteli bir mola deneyimi sunuyor.

14 Ağustos 2025 Perşembe 09:37

 HER YUDUMDA LEZZET, HER KÖŞEDE HUZUR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in merkezinde yer alan ve uzun yıllar atıl kalan eski Vergi Dairesi arazisini vatandaşların nefes alabileceği bir yaşam alanına dönüştürdü. Mola Park adıyla hizmete sunulan bu yeşil alan, kent yaşamının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlere keyifli molalar sunuyor.

 

HALKA KAFE İLE KEYİFLİ MOLALAR

Mola Park içerisinde yer alan ve Antikkapı A.Ş. tarafından işletilen Halka Kafe, uygun fiyatlı ürünleri ve kaliteli hizmetiyle dikkat çekiyor. Çay ve kahve eşliğinde serin bir mola vermek isteyen vatandaşlar, Halka Kafe’nin huzurlu ortamında dinlenme fırsatı buluyor. Özellikle yaz aylarında açık alanıyla öne çıkan kafe, parkın doğal atmosferine uyumlu yapısıyla övgü topluyor.

 

LEZZETLİ VE EKONOMİK MENÜ SEÇENEKLERİ

Vatandaşların günlük ihtiyaçlarına uygun olarak hizmet veren Halka Kafe’de; simit, çay, meşrubatlar, tatlılar ve fırın ürünleri yer alıyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunan kafe, özellikle sabah saatlerinde pratik kahvaltı arayanlar için cazip bir seçenek oluşturuyor.

 

HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMETTE

Halka Kafe, haftanın 7 günü sabah 07.00 ile akşam 23.00 saatleri arasında hizmet vererek, günün her saatinde ziyaretçilere ulaşmayı hedefliyor. Kafe, parkı ziyaret eden herkese hem dinlenme hem de lezzetli bir mola imkânı sunuyor.

 

HALKA KAFE, SOSYAL YAŞAMA DEĞER KATIYOR

Uygun fiyat politikası, kaliteli hizmet anlayışı ve ferah yapısıyla Halka Kafe, Mola Park’ı ziyaret eden vatandaşlar için sadece bir kafe değil, aynı zamanda sosyal etkileşim ve dinlenme noktası haline geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaşam kalitesini artıran bu yeni yatırımı, şehrin merkezine değer katmaya devam ediyor.

(Emre KAHRAMAN)

