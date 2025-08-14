GENEL:
Büyükşehir, kırmızı ışıkla “Stop İsrail” dedi

Büyükşehir Belediyesi, Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Şehrin kritik noktalarındaki trafik ışıklarına “Free Gaza” ve “Stop Israel” yazıları yerleştirilerek, zulme karşı güçlü bir duruş sergilendi.

14 Ağustos 2025 Perşembe 09:40

 TRAFİK IŞIKLARINDA GÜÇLÜ MESAJ

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’nin çeşitli bölgelerinde yer alan trafik ışıklarına yerleştirilen yazılar, insan hakları ve adalet hassasiyetini kamuoyuna etkili biçimde aktardı. Bu uygulama sadece farkındalık yaratmakla kalmayıp, barış ve insanlık için evrensel bir çağrı niteliği taşıyor. Buna göre yeşil ışık yandığında, trafik ışıkları üzerinde “Free Gaza”  (Özgür Filistin) yazısı belirirken, kırmızı ışıkta ise “Stop İsrael” (İsrail’i durdurun) yazısı göze çarpıyor.

 

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK DESTEK

Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla yapılan farkındalık çalışması, Kocaeli halkı tarafından büyük destek gördü. Sosyal medyada da geniş yankı bulan kampanya, vatandaşların vicdanına dokunarak zulme karşı seslerin daha gür çıkmasına vesile oldu. Kent genelinde artan toplumsal duyarlılık, Kocaeli’nin insani değerlere verdiği önemin güçlü bir göstergesi olarak öne çıktı.

(Emre KAHRAMAN)

