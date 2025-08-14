Saygınlar Kulübü üyeleriyle büyüyor

Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği Saygınlar Kulübü, sosyal yaşamın merkezi haline geldi. Kulüpte bir araya gelen vatandaşlar hem keyifli vakit geçiriyor hem de yeni arkadaşlıklar kuruyor.

GELEN GÖREN HAYRAN OLUYOR

Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören Saygınlar Kulübü, 65 yaş ve üzeri bireylerin uğrak noktası oldu. Komşularıyla, akrabalarıyla ya da arkadaşlarıyla kulübe üye olan vatandaşlar burada sosyalleşiyor, yeni dostluklar kuruyor. Çay ve kahve eşliğinde sohbet eden vatandaşlar hizmetten büyük memnuniyet duyuyor. Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür eden üyeler, kulübün eksikliği hissedilen bir ihtiyacı karşıladığını belirtiyor. Üye kabulleri devam eden Saygınlar Kulübü, Kocaeli’nin tarihi ve kültürel yerlerini de gezme imkânı sunuyor.

HİZMETTEN ÇOK MEMNUNLAR

Eşiyle birlikte kulübe gelen Saadet Kaya, sunulan hizmetten memnun olduklarını belirterek, “İşvereninden personeline kadar tüm hizmetten çok memnunuz. Haftanın 3 günü mutlaka geliyoruz. Burada sohbet ediyor, arkadaşlarımızla bağ kuruyoruz. Artık çarşıya bile daha az gidiyoruz” dedi.

“SAYGINLAR KULÜBÜ BAMBAŞKA”

Kulübün eşi benzeri olmayan bir hizmet olduğunu vurgulayan Niyazi Kaya ise, “Saygınlar Kulübü bambaşka. Bu hizmet başka yerde yok. Başkanımız çok tatlı dilli, güler yüzlü bir insan. Allah onu başımızdan eksik etmesin” sözleriyle duygularını dile getirdi.

“BAŞKANIMIZ BURAYA ASANSÖR BİLE YAPTIRDI”

Kulübü ilk kez ziyaret eden Figen Yücesoy, “Bugün ilk kez geldim, çayımı içtim, simidimi yedim. Komşularım çok memnun. Başkanımız buraya asansör bile yaptırdı, ulaşım çok rahat. Sosyalleşmek önemli, burası insanlarla kaynaşmamızı sağlıyor” dedi.

“BAŞKANIMIZ ÇOK TATLI BİR İNSAN”

Yaklaşık bir aydır kulübe gelen Nevin Gülen de, “Komşumla birlikte geldik, çok memnun kaldık. Sosyal medyada paylaştığımız fotoğrafları gören başka komşularımız da kulübe üye oldu. Başkanımız çok tatlı bir insan, teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“SAYGINLAR KULÜBÜ ÇOK GÜZEL BİR HİZMET”

Eşiyle birlikte kulübe gelen Ahmet Gürcan ise, “Saygınlar Kulübü çok güzel bir hizmet. Personel çok güler yüzlü. Başkanımız dört dörtlük çalışıyor, kendisinden çok memnunuz” diyerek teşekkür etti.

“ARKADAŞLARIMIZLA BULUŞMA NOKTAMIZ OLDU”

Rukiye Gürcan da kulübün sosyal bağları güçlendirdiğine dikkat çekerek, “Haftada üç gün geliyorum. Açıldığından beri buradayım. Yeni arkadaşlıklar edindik, burası arkadaşlarımızla buluşma noktası oldu. Hizmetten çok memnunuz” dedi.



(Emre KAHRAMAN)