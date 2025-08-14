Başkan Çiftçi, Bahçem Çayırova projesini inceledi

Çayırovalı ilçe sakinlerine yeni sosyal yaşam alanları sağlamak ve doğayla iç içe vakit geçirmelerine olanak sunmak amacıyla çalışmalarına devam eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye kazandırılan ‘Bahçem Çayırova’ projesi alanında incelemelerde bulundu. Şekerpınar Mahallesi’nde inşa edilen ve 12 bin metrekarelik alanda, Çayırovalıların doğal ürünlerle buluşacağı, toprağa dokunacağı, yeşil alanlarda vakit geçirebileceği, aromatik bitki bahçelerinin de yer aldığı projede devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çiftçi, oluşturulan bostan alanlarında da fide dikimi gerçekleştirdi.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

7’den 70’e tüm Çayırovalıların toprağa dokunabileceği atölyeler, bostanlar, sera ve doğal yaşam alanlarıyla şekillenecek, atıklardan elde edilecek kompost ile şehir hayatı içinde doğayla yeniden bağ kurabilecek özel bir yaşam alanı olacak Bahçem Çayırova projesi kapsamında, Tarım Atölyeleri, bostan Alanları, sera eğitim alanı, kümes hayvanları alanı ve aile katılımlı etkinlik alanları da yer alacak. Proje alanında bostanlara fide dikimleri, çevre düzenleme çalışmaları, damla sulama sistemleri döşemeleri çalışmaları hızla devam ediyor ve bu bağlamda yapılan çalışmalarda ise sona gelindi.

“FİDE DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Proje hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Yakın zamanda haşatını yaptığımız lavanta bahçemizin de içinde bulunduğu Bahçem Çayırova projesi alanındayız. Vatandaşlarımız burada toprakla buluşarak bunun huzurunu yaşayacak. Çocuklarımız da burada toprakla tanışıp, sebze-meyve yetiştiriciliğini gözlemleyecekler. Bu alanımız 12 bin metrekareden oluşuyor ve buradan tüm Çayırovalı hemşehrilerimizin toprakla buluşmasını sağlayacağız. Çayırova’mızın bereketli topraklarında fide dikimi gerçekleştiriyoruz.

“EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ”

İlçe sakinlerimizin yoğun gündelik yaşamları arasında yaşadıkları streslerini burada atmalarını hedefliyoruz. Yakın zamanda burada lavanta hasadı gerçekleştirdik. Bahçem Çayırova projemize yoğun bir ilgi var. Çayırova Belediyesi olarak uzun zamandan beri projelendirdiğimiz bu ortamı en kısa sürede tamamlayacağız. Ben Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. El birliği ile güzel bir proje ortaya çıkardık.”



(Emre KAHRAMAN)