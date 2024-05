"Valiliğin Açıklaması Farklı Noktalara Çekildi"

Kocaeli Valiliği gelen şikayetler üzerine 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nde yer alan insan sağlığını tehdit eden hayvanların itlaf edilmesi maddesini belediyelere hatırlatması vatandaşların tepkisine neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, "Sosyal medyada Kocaeli Valiliği'nin açıklamaları farklı noktalara çekildi. Valiliğin açıkladığı maddelere baktığımız zaman her birinin 5199 Sayılı Kanunda ön gördüğü hatırlatmaları tekrardan belediyelere yaptığını görüyoruz. Yapılan yorumların farklı noktaları çekilmesinin art niyetli olduğunu görüyorum" dedi.

Kocaeli Valiliği, vatandaşların şikayetleri üzerine sokak hayvanlarıyla ilgili alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında belediyelerin görev ve sorumlulukları hatırlatılırken vatandaşlar insan sağlığını tehdit eden hayvanların itlaf edilmesiyle ilgili maddeye tepki gösterdi.

"Valiliğin açıkladığı maddelere baktığımız zaman her birinin 5199 Sayılı Kanunda ön gördüğü hatırlatmaları tekrardan belediyelere yaptığını görüyoruz"

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgilendirme yapan Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ilk olarak 2004 yılında resmileşiyor. Daha sonra 14 Temmuz 2021 yılında tekrardan revize ediliyor. Bu revizyonda büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 binin üzerinde olan ilçe belediyelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar hayvan bakım evlerini, diğer ilçe belediyelerinin ise 31 Aralık 2024 yılına kadar hayvan bakım evlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu bir yasal zorunluluk ve sorumluluktur. Biz bunu defalarca her platformda, her yerde dile getiriyoruz. Öncelikle bunu dile getiren Kocaeli Valiliğimize teşekkür ediyorum. Resmi bir otoritenin belediyelerine yetki ve sorumluluğunu hatırlatması bizler adına önemli bir gelişmedir. Sosyal medyada Kocaeli Valiliği'nin açıklamaları farklı noktalara çekildi. Valiliğin açıkladığı maddelere baktığımız zaman her birinin 5199 Sayılı Kanunda ön gördüğü hatırlatmaları tekrardan belediyelere yaptığını görüyoruz. Yapılan yorumların farklı noktaları çekilmesinin art niyetli olduğunu görüyorum. Ben bir kez daha buradan Kocaeli Valiliğimize bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü resmi bir otoriterinin bunu dile getirmesi çok önemlidir" diye konuştu.

"Tüm desteklere hazırız"

Her konuda belediyelere yardımcı olabileceklerini söyleyen Bostancı, "Veteriner hekimler olarak bizler kısırlaştırma seferberliği konusunda, yapılması gereken her adımda, yapılması gereken her projede burada olduğumuzu, Kocaeli'deki kliniklerimize, polikliniklerimize bu hizmeti yürütebileceğimizi, bu projelerde yer alabileceğimizi taahhüdünü veriyorum. Buradan da bu destekte bulunabileceğimizi tüm kamuoyunun nezdinde söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Kedi ve köpeklerin yaklaşık üçte birinin çiplendiği, üçte ikisinin ise çiplenmediği görülüyor"

Mikroçiple ilgili de açıklamalarda bulunan Bostancı, "Her yaştaki kedi ve köpeklerin mikroçiple kayıt altına alınması 2022 yılında son buldu. Şu an baktığımız zaman kedi ve köpeklerin yaklaşık üçte birinin çiplendiği, üçte ikisinin ise çiplenmediği görülüyor. Kayıt altına alınma önemli unsurdur. Bu sürenin uzatılarak her yaştaki kedi ve köpeklerin tekrardan kayıt altına alınması gerekiyor. Bu önemli bir konudur. Diğer bir konuda ise Kocaeli de dahil birçok belediyemizde veteriner hekim istihdamı çok az. Birkaç tane veteriner hekimle sorunları çözmeye çalışıyorlar. Haliyle gerek kısırlaştırmada olsun gerek diğer işlemlerde olsun bu işlemi tam olarak yürütemiyoruz. Belediyelerimizin bu konuda gerekli adımı atmasını da bekliyoruz. Çünkü bu bir problemse, bu bir sorunsa siz bunu veteriner hekimlerle çözeceksiniz. Bu konuda belediyelerin ivedi olarak bu konuda veteriner hekim sayılarını arttırması gerekiyor. Aynı zamanda vektörel mücadele, kesimhaneler, hayvan pazarları, sahipsiz hayvanların yakalanması, kısırlaştırılması, rehabilite edilmesi gibi birçok konunun bir arada biriktiği bir yerdeyse veteriner işleri müdürlüğü olmazsa olmazıdır belediyelerde. Bu konuda da mutlaka ve mutlaka belediyelerin veteriner işleri müdürlüğü kurulmasında ön ayak olması lazım ve gerekli adımları atması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

