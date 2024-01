Başkan Çiftçi’den gönül ziyaretleri

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki her kesimle bir araya gelmeye devam ediyor. Hemen her fırsatta Çayırovalılara buluşan ve onlara gönül ziyaretleri gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalı büyükler, rahatsızlığı bulunan ilçe sakinlerine ve özel bireyleri ziyaret etmeyi sürdürüyor. Gerçekleştirdiği gönül ziyaretleri kapsamındaki ilçedeki yaşlıları ve hastaları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çiftçi, ilçedeki çınarların da her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Yakınlarını kaybeden ilçe sakinlerine de taziye ziyaretleri gerçekleştirerek başsağlığı dileklerini ileten Başkan Çiftçi, Çayırova’daki özel bireyleri de ihmal etmiyor. Göreve geldikleri günden bu yana Çayırovalı özel bireylerin yanlarında ve destekçileri olduklarını belirten Başkan Çiftçi, özel bireyler için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini aktardı. Çayırova Belediyesi’nin yanlarında olduklarını her zaman hissettiklerini ifade eden aileler, ziyaretlerden ötürü Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür etti.