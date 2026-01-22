Çayırova Zabıtası Halk Sağlığını Tehdit Eden İşletmeyi Mühürledi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak olarak üretim yapan tavuk eti parçalama tesisine operasyon düzenledi. Yapılan inceleme sonrasında halk sağlığını hiçe sayan işletme mühürlendi.

Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak ve halk sağlığı noktasında zarar görmemesi adına çalışmalarına devam eden Çayırova Zabıtası, halk sağlığını hiçe sayan bir işletmeyi mühürledi. Kaçak bir şekilde tavuk parçalama tesisi olarak faaliyet gösteren merdiven altı işletmeyi tespit eden ekipler, Çayırova İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, ilgili adrese kontrol düzenledi. Yapılan incelemelerde ruhsatsız çalıştığı tespit edilen işletmede halk sağlığını hiçe sayan görüntüler ortaya çıktı. Hijyen kurallarına uygun olmayan ve gıda mevzuatına aykırı çalışma yapan işletmede yapılan incelemelerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler de tespit edildi.

KAPISINA MÜHÜR VURULDU

Ruhsatsız ve gıda onay belgeleri olmadan halk sağlığını hiçe sayan bir ortamda faaliyet gösteren işletme, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında faaliyetten men edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü’nün faaliyeti durdurma tutanağının akabinde, Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de işletmeyi mühürledi. Kaçak olarak faaliyet gösteren işletmede sağlıksız bir şekilde parçalaması yapılan ürünlere el konuldu, el konulan tavuk parçaları imhaya gönderildi.

