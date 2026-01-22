Türk Tiyatrosunun Usta İsmi Haldun Dormen Hayatını Kaybetti

Bir süredir enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında aramızdan ayrıldı. 1928 yılında dünyaya gelen ve Türk tiyatrosunda "omurga hareketi"nin öncüsü kabul edilen Dormen’in ölümü, sanat dünyasında derin bir boşluk bıraktı.

Acı haberi, Dormen’in oğlu Ömer Dormen kamuoyuyla paylaştı. Ömer Dormen yayımladığı mesajda,

“Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Uzun yıllar tiyatro sahnesine ve Türk sanat hayatına önemli katkılar sunan Haldun Dormen’in vefatı, sanat dünyasında büyük bir boşluk bıraktı. Çok sayıda sanatçı ve kurum, başsağlığı mesajlarıyla usta isme veda etti.

Anma Töreni 25 Ocak’ta saat 10.30’da

Haldun Dormen için düzenlenecek anma töreni, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30’da, sanatçının vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Törenin ardından Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

