Büyükakın: “Ben değil, biz demeye devam edeceğiz”

Kocaeli’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği ziyaretler ve programlarla çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Başiskele İstişare Toplantısında partililerle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, önceki dönem Milletvekili Fikri Işık, MKYK Üyesi İlyas Şeker, MKYK Yedek Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu’nun da yer aldığı istişare toplantısı partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

“TEŞKİLATIMIZ HER ZAMAN Kİ GİBİ GÜMBÜR GÜMBÜR”

Partililerin sevgi seli ve coşkusuyla karşılanan Başkan Büyükakın, “Bizim şehrimize olan sevdamız seçimden seçime değil. Her zaman sahadayız, çalışıyoruz. Tabi birde eksiklerimiz olduğunda eksiklerimizi teşkilatımız tamamlıyor. Teşkilatımız her zaman ki gibi gümbür gümbür. Verdiğiniz desteklerden dolayı her birinizden Allah razı olsun. Bizi hiçbir zaman öksüz ve yalnız bırakmadınız. Bu teşkilat dava şuuruna sahip bir teşkilat. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ben değil, biz diyerek yolumuza devam edeceğiz. Allah rızası için çalışacağız. Davamızın bayraktarlığını yapıyoruz. Biz bir medeniyetin mirasçılarıyız. Şehrimizi de ona uygun inşa edeceğiz. Biz hazırız ve kararlıyız. Biz de yeniden söz veriyoruz. Sizi mahcup etmeden çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.