Kocaeli Büyükşehir’e ‘En İyi Bilim Sahnesi’ ödülü

BÜYÜKŞEHİR ÖNCÜLÜĞÜNDE ORGANİZE EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi’nin açılışı bilim ve teknoloji dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bilime ilgi duyan herkesin bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunduğu eşsiz bir platform sunan TÜBİTEM Zirvesi’nin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTEM Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Batı, Türkiye’nin ilk astronotlarından Tuva Cihangir Atasever, NASA’da görev yapmış astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, bilim ve teknoloji merkezlerinde çalışmalar yürüten akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Zirvenin açılışında Tuva Cihangir Atasever uzay deneyimlerini ve Türkiye’nin uzay çalışmalarındaki son gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

“TEKNOLOJİYİ ÜRETEN VE YÖNLENDİREN TÜRKİYE”

TÜBİTEM Zirvesi’nde konuşan Bakan Kacır, yapay zeka, bulut bilişim ve 5G gibi öncü teknolojilerin getirdiği sayısız yenilik ve inovasyonun, hayatın her alanında hızlı dönüşüme yol açtığını belirtti. Bakan Kacır şöyle dedi: “Bu gelişmeler küresel güç dengelerini şekillendirerek, ülkeler arasındaki rekabeti yeniden tanımlayan stratejik unsur olarak öne çıktı. Türkiye olarak bu süreci, küresel rekabette daha güçlü olmak ve toplumsal refahı artırmak adına da tarihi fırsat olarak görüyoruz. Teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten ve yönlendiren ülke olma hedefiyle ilerliyoruz. Siyasette, dış politikada ve savunma sanayisinde bize dayatılmaya çalışılan sınırları çiğneyip, bize biçilen rollerin ötesine geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzla teknolojide öz yeterliliğini sağlamış, küresel rekabette güçlü ve bağımsız Türkiye’yi inşa ediyoruz. Elbette bu yolda attığımız adımların odağında en kıymetli hazinemiz, insan kaynağımız. Biliyoruz ki büyük ve güçlü Türkiye bilimde, teknolojide ve inovasyonda öncü olmayı hedefleyen, üreten ve geliştiren nesillerle yükselecektir.

“PROJELERDE TEKNOFEST KUŞAĞININ İMZASI VAR”

Geçmişe dönüp baktığımızda tarihin yarım kalmış ve akamete uğratılmış çalışmalarla dolu olduğunu görüyoruz. Bilim insanları, mühendisler ve müteşebbisler hak ettikleri desteği, ilgiyi ve takdiri yıllarca bulamadı. Son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türk çocuklarının hedeflerinden vazgeçmek zorunda kalmadığı Türkiye'yi inşa ettik. Bilim insanlarımızın, genç beyinlerimizin yalnızca önlerindeki engelleri kaldırmadık, onlara bu yolda asla yalnız yürümeyeceklerini de desteklerimizle gösterdik. Bugün gençlerimizin Nuri Demirağ'ların, Vecihi Hürkuş'ların, Şakir Zümre'lerin, Nuri Killigil'lerin akamete uğramış serüvenlerini tamamlama kararlılığına şahit oluyoruz. Bayraktar, Akıncı, Kızılelma, Anka, Kaan, Hürjet, TCG Anadolu, Altay, TOGG. Milli Teknoloji Hamlemizin bu vizyon projelerinin her birinde, yüreği bu vatan için çarpan TEKNOFEST kuşağının imzası var. 2018'den bu yana her yıl coşkuyla düzenlenen TEKNOFEST'lerle gençlerin teknolojiye olan tutkusunu destekledik. 81 ildeki Deneyap atölyeleriyle, bilim söyleşileri ve bilim fuarlarıyla, TÜBİTAK popüler bilim yayınlarıyla her yaştan insanı bilimle buluşturmaya devam edeceğiz.”

“KOCAELİ BİLİM MERKEZİ 2 MİLYON KİŞİYİ AĞIRLADI”

Bakan Kacır konuşmasının devamında, “Toplumda bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmaların önemli halkasını bilim merkezleri oluşturuyor. Bilim merkezleri, bilimi teorik yöntemlerin yanı sıra deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunuyor. ‘Konya Bilim Merkezi Projesi’ ile 2008 yılında çıktığımız bu yolculukta, bugüne kadar 35 bilim merkezini bilim ve teknoloji tutkusunu yaymak amacıyla hizmete sunduk. Bilim merkezlerimizde 15 milyondan fazla ziyaretçiyi bilimle buluşturduk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Kocaeli Bilim Merkezi de şüphesiz gerek başarılı çalışmaları gerek vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle öne çıkan merkezlerimiz arasında yer alıyor. Faaliyete geçtiği 2015'ten bu yana 2.1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan merkezimize sundukları destekler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Kocaeli halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Bilim merkezlerinin kurulması ve işletilmesinde tüm paydaşları bir araya getirerek bilim merkezlerinin daha verimli çalışmasını sağlamak, sürdürülebilir modeller geliştirmek ve en iyi uygulamaları paylaşmak adına da işbirliği ortamları oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

“MALZEME DESTEĞİ 10 MİLYON TL'YE ÇIKARILACAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ise konuşmasında, “İlk merkezi Cumhurbaşkanımızla birlikte Kocaeli'de açmıştık. SEKA Kağıt Fabrikası, Türkiye'nin sanayileşme hamlesindeki en önemli atılımlardan biriydi. Orayı bilim merkezine dönüştürdük. Bilim ve teknolojiye verdiğimiz önemin en somut göstergelerinden biri Kocaeli Bilim Merkezi. 2015 yılından bu yana 2,1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan merkezimiz, 170 bin kişiye atölye deneyimi sundu. Sadece 2024’te 312 bin kişi bilimle buluşurken, 15 bin öğrenci atölyelerimizde eğitim aldı. Geleceğin teknoloji üreten nesillerini yetiştirmek için 330 okulumuzda robotik kodlama sınıfı kurduk. Gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için 2024 yılında 86 teknoloji takımına 4,5 milyon TL destek sağladık. Bu yıl 42 takımımız TEKNOFEST’te finalist oldu, 6 birincilik kazandı. 2025 yılında ise desteğimizi daha da büyüterek 127 teknoloji takımına toplam 10 milyon TL destek sağlayacağız. Bilimin ışığında, gençlerimizle birlikte üretmeye, başarmaya ve geleceğe yön vermeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

KOCAELİ BİLİM MERKEZİ’NE EN İYİ ‘SAHNE’ ÖDÜLÜ

Konuşmaların ardından 7 ayrı kategoride ödüllerin paylaşıldığı yılın en başarılı projelerini uygulayan bilim merkezlerine ödülleri takdim edildi. ‘Uzun Soluklu Emek’ kategorisinde Kayseri Bilim Merkezi, ‘En Çok Atölye Etkinliği Düzenleyen Bilim Merkezi’ kategorisinde Şahinbey Belediyesi Bilim Merkezi, ‘Köy Okulları ile Bilimi Buluşturma’ kategorisinde Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, ‘Bilim ve Toplum Etkinlikleri’ kategorisinde Bilim Erzurum, ‘Etkin Bilim İletişimi’ kategorisinde Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, ‘Yenilikçi Uygulamalar’ kategorisinde Konya Bilim Merkezi ve ‘Bilim Sahnesi’ kategorisinde Kocaeli Bilim Merkezi’ne plaketleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından verildi. Bakan Kacır, Kocaeli Bilim Merkezi’nin ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın'a takdim etti. Öte yandan gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda bilim merkezlerinin geleceği, yapay zeka, dijitalleşme, eğitimde bilim merkezlerinin rolü gibi konular ele alındı. Ayrıca öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler için özel olarak düzenlenen atölyelerle katılımcılara interaktif deneyimler sunuldu.

