banner989
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türel’den Beylikbağıspor’a destek!

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, dün akşam Beylikbağı Stadında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Beylikbağıspor- Karamürsel Spor Süper amatör Playy off maçını izledi ve Beylikbağıspor'un her zaman yanında olduklarını söyledi.

Türel'den Beylikbağıspor'a destek!

07 Mart 2024 Perşembe 22:13


Her iki takımın da Kocaeli’nin iki güzide kulübü olduğunu ifade eden Türel, Beyilkbağıspor’un Gebze bölgesi için ayrı bir yerinin olduğuna dikkat çekti. Maçı, Saadet Partisi Gebze İlçe başkanı Erkan Vural, meclis üyesi adayları ve partililerle birlikte izleyen Vural, ilk yarıda Karamürselspor’un ikinci yarıda ise Beylikbağıspor’un daha etkili olduğuna dikkat çekti. Beylikbağıspor’un iki as futbolcusunun olmamasının talihsizlik olduğunu söyleyen Türel; “Daha önümüzde çok maç var ve bu gruptan Beylikbağıspor’un şampiyon olarak çıkacağına inanıyorum. Dün akşam şunu gördük ki, Beylikbağı takımına her zaman olduğu gibi çok iyi sahip çıkıyor ve yapılanlardan çok daha fazlasını hak ediyor. Geçmişten bugüne kulübün bu noktalara kadar gelmesinde katkısı olan, yönetici, hoca, futbolcu ve tüm taraftarları bir kez daha tebrik ediyorum. Özellikle maçın başından sonuna kadar hiç susmayan “Beylikbağı Tayfa”ya da çok özel bir teşekkür etmek istiyorum” dedi. 

Müsabakanın hakem üçlüsünü de çok beğendiğini söyleyen Türel, Kocaeli’de böyle başarılı hakemlerin olması göğsümüzü her zaman kabartıyor, kendilerine bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum” diye konuştu. Müsabakayı Gebze ve çoğunluğu Beylikbağı bölgesinden  olmak üzere 2 binin üzerinde futbolseverin izlediği görüldü. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Saadet Partisi adaylarını tanıtacak Saadet Partisi adaylarını tanıtacak
AK Parti 5 Günde 9 İlçede Beyanname Açıkladı AK Parti 5 Günde 9 İlçede Beyanname Açıkladı
Başkan Adayı Büyükgöz'den Mahallelerde Hane Ziyaretleri Başkan Adayı Büyükgöz'den Mahallelerde Hane Ziyaretleri
Paşa, Paşa, "Maşallah" dedirtti
Büyükakın ve Tutuş’tan Belsa sokağında esnaf buluşması Büyükakın ve Tutuş’tan Belsa sokağında esnaf...
Yeni dönemde Gebze'de Yeni dönemde Gebze'de "kentsel dönüşüm" olacak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Saadet Partisi adaylarını tanıtacak
Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı bu akşam aday tanıtım programı düzenliyor. Gebze Kent Meydanı Sardunya...

Haberi Oku