Türel’den Beylikbağıspor’a destek!

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, dün akşam Beylikbağı Stadında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Beylikbağıspor- Karamürsel Spor Süper amatör Playy off maçını izledi ve Beylikbağıspor'un her zaman yanında olduklarını söyledi.





Her iki takımın da Kocaeli’nin iki güzide kulübü olduğunu ifade eden Türel, Beyilkbağıspor’un Gebze bölgesi için ayrı bir yerinin olduğuna dikkat çekti. Maçı, Saadet Partisi Gebze İlçe başkanı Erkan Vural, meclis üyesi adayları ve partililerle birlikte izleyen Vural, ilk yarıda Karamürselspor’un ikinci yarıda ise Beylikbağıspor’un daha etkili olduğuna dikkat çekti. Beylikbağıspor’un iki as futbolcusunun olmamasının talihsizlik olduğunu söyleyen Türel; “Daha önümüzde çok maç var ve bu gruptan Beylikbağıspor’un şampiyon olarak çıkacağına inanıyorum. Dün akşam şunu gördük ki, Beylikbağı takımına her zaman olduğu gibi çok iyi sahip çıkıyor ve yapılanlardan çok daha fazlasını hak ediyor. Geçmişten bugüne kulübün bu noktalara kadar gelmesinde katkısı olan, yönetici, hoca, futbolcu ve tüm taraftarları bir kez daha tebrik ediyorum. Özellikle maçın başından sonuna kadar hiç susmayan “Beylikbağı Tayfa”ya da çok özel bir teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Müsabakanın hakem üçlüsünü de çok beğendiğini söyleyen Türel, Kocaeli’de böyle başarılı hakemlerin olması göğsümüzü her zaman kabartıyor, kendilerine bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum” diye konuştu. Müsabakayı Gebze ve çoğunluğu Beylikbağı bölgesinden olmak üzere 2 binin üzerinde futbolseverin izlediği görüldü.