Direksiyon başında uyuduğu öne sürülen sürücü, kaldırımdaki yayalara çarptı

Özgürlük Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda, uyuya kaldığı öne sürülen M.M. idaresindeki 41 AVN 732 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen A.E., H.E. ve N.G.'ye çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin seyri ettiği esnada kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptığı anlar yer alıyor.





Öte yandan, meydana gelen kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.