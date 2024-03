Başkan Özlü'den Eğitimcilere Teşekkür

Onların hayalleri bu yüzden bizlerin projeleri ve elbette bu konuda sizlerin desteği çok önemli" dedi.

Başiskele Belediyesi ev sahipliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okul müdürleri, öğretmenler, Başiskele Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri, okul aile birliği başkanları ve üyelerini bir araya getiren iftar programı, Karşıyaka Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile çocuklara ve gençlere eğitimden sanata, spordan sağlığa, bilimden teknolojiye çeşitli alanlarda maddi ve manevi her türlü destek verdiklerini söyleyen Başkan Özlü, "Gençler geleceğimiz şuuruyla onlara kulak vererek çalışıyoruz. Onları ötekileştiren zihniyetlerden ziyade, hedef grubumuzda öneminin, farkının farkında hizmetleri hayata geçiriyoruz. Bizler her zaman şunu söylüyoruz; bizler için bir çocuğumuzun ya da gencimizin hayatına dokunmak rutin belediyecilik hizmetlerinden daha büyük öneme sahip. Onların hayalleri bu yüzden bizlerin projeleri ve elbette bu konuda sizlerin desteği çok önemli. Evde anne babaların, okulda siz değerli öğretmenlerimizin hayatlarına yön verme, doğru yönlendirme noktasında hep birlikte destek noktasında varız. Her birinize Başiskele'de büyük emek verdiğimiz âlâ bir gençlik modeli yetiştirmek adına harcadığımız çaba ve işlerde, iş birliğiniz ve kıymetli emekleriniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

İHA