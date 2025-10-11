GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den kapsamlı V kanal temizliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin A Takımı ekipleri, kırsal bölgeler ve yol kenarlarında yağmur sularının tahliyesini sağlayan V kanallarında temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Sonbaharla birlikte artan yağışlara karşı önlem alan ekipler, tıkanan su kanallarını açarak taşkın riskini azaltıyor ve ulaşım güvenliğini sağlıyor.

Büyükşehir'den kapsamlı V kanal temizliği

11 Ekim 2025 Cumartesi 09:38

 HIZLI MÜDAHALE, KALICI ÇÖZÜM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı, mahallelerde acil çözüm bekleyen sorunlara kısa sürede müdahale ediyor. Tam donanımlı araç ve ekipmanlarla sahaya çıkan ekipler, muhtarların “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden ilettiği talepleri hızlıca değerlendirerek çalışmalara başlıyor.

 

TAŞKINLARA KARŞI ÖNLEM

Yağmur suyunun birikmesini önlemek amacıyla toprak ve otlarla kapanan kanalları temizleyen ekipler, küçük iş makineleriyle tıkanıklıkları gideriyor. Ayrıca yol güvenliğini tehdit eden dikenli bitkiler traktörlere monte edilen aparatlar yardımıyla budanıyor. Böylece hem su baskınlarının önüne geçiliyor hem de sürücüler için daha güvenli bir ulaşım ortamı sağlanıyor.

 

SONBAHAR HAZIRLIĞI

Yaz boyunca sürdürülen çalışmalar, sonbahar yağışlarının başlamasıyla birlikte daha da yoğunlaştırıldı. Büyükşehir’in A Takımı, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için sahada aktif rol üstlenmeye devam ediyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Ömer İLGEÇ
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Teknik direktör Selçuk İnan, Kitap Fuarı’nda bol bol imza dağıttı Teknik direktör Selçuk İnan, Kitap Fuarı’nda...
Yazar Basılı, Kitap Fuarı’nda çocukları eğlendirdi Yazar Basılı, Kitap Fuarı’nda çocukları eğlendirdi
Nedim Şener, Türkiye’nin Ortadoğu’daki rolünü anlattı Nedim Şener, Türkiye’nin Ortadoğu’daki rolünü...
Stadyum tramvay hattı açıldı, sırada Kartepe var Stadyum tramvay hattı açıldı, sırada Kartepe...
Açelya Akkoyun, kadın olmanın gücünü anlattı Açelya Akkoyun, kadın olmanın gücünü anlattı
“Kitapların Perisi” yapay zekaya karşı uyardı “Kitapların Perisi” yapay zekaya karşı uyardı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Teknik direktör Selçuk İnan, Kitap Fuarı’nda...
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Takım Kaptanı Gökhan Değirmenci ve Malili futbolcu Massadio...

Haberi Oku