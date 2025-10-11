Büyükşehir’den kapsamlı V kanal temizliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin A Takımı ekipleri, kırsal bölgeler ve yol kenarlarında yağmur sularının tahliyesini sağlayan V kanallarında temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Sonbaharla birlikte artan yağışlara karşı önlem alan ekipler, tıkanan su kanallarını açarak taşkın riskini azaltıyor ve ulaşım güvenliğini sağlıyor.

HIZLI MÜDAHALE, KALICI ÇÖZÜM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı, mahallelerde acil çözüm bekleyen sorunlara kısa sürede müdahale ediyor. Tam donanımlı araç ve ekipmanlarla sahaya çıkan ekipler, muhtarların “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden ilettiği talepleri hızlıca değerlendirerek çalışmalara başlıyor.

TAŞKINLARA KARŞI ÖNLEM

Yağmur suyunun birikmesini önlemek amacıyla toprak ve otlarla kapanan kanalları temizleyen ekipler, küçük iş makineleriyle tıkanıklıkları gideriyor. Ayrıca yol güvenliğini tehdit eden dikenli bitkiler traktörlere monte edilen aparatlar yardımıyla budanıyor. Böylece hem su baskınlarının önüne geçiliyor hem de sürücüler için daha güvenli bir ulaşım ortamı sağlanıyor.

SONBAHAR HAZIRLIĞI

Yaz boyunca sürdürülen çalışmalar, sonbahar yağışlarının başlamasıyla birlikte daha da yoğunlaştırıldı. Büyükşehir’in A Takımı, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için sahada aktif rol üstlenmeye devam ediyor.



(Ömer İLGEÇ)