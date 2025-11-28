Büyükşehir’le duraklar temiz ve bakımlı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki toplu taşıma duraklarında düzenli olarak temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirerek, vatandaşların daha hijyenik ve konforlu alanlarda toplu taşıma araçlarını beklemesini sağlıyor.

DURAKLAR DAHA TEMİZ VE DÜZENLİ HALE GETİRİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında duraklarda süpürme, mıntıka temizliği, çöp toplama ve çevre düzenleme işlemleri titizlikle yapılıyor. Ekipler, sorumluluk alanlarındaki durakları periyodik olarak temizleyerek hem sağlıklı bir kullanım ortamı oluşturuyor hem de durakların estetik görünümünü koruyor. Bu düzenli bakım çalışmaları sayesinde vatandaşlar, toplu taşıma noktalarında çok daha temiz, düzenli ve güvenli bir alanda bekleme imkânına sahip oluyor.

VATANDAŞLARDAN MEMNUNİYET

Durakları kullanan vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, durakların önceye göre çok daha bakımlı olduğunu ve temizlik sayesinde bekleme sürecinin daha rahat geçtiğini ifade ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.





(Erkan ERENLER)