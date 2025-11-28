Yeşilova’daki açılış çok özel bir ana sahne oldu!

ÇOCUKLARIN ENERJİSİ YETTİ!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Hasan Doğan Bilgievi ve Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi, dün akşam çok renkli bir törenle hizmete girdi. Özellikle, tesiste eğitim gören sporcu çocukların neşesi ve enerjisi görülmeye değerdi. Başkan Tahir Büyükakın’ı meşalelerle karşılayan çocuklar, kürsüye çıktığında da Başkan’ı bir an olsun yalnız bırakmadı. Büyükakın konuşurken sık sık tezahürat yapan çocuklar, Başkan’dan penaltı sözü aldı. Açılışı gerçekleştiren Başkan Büyükakın verdiği sözü tutarak, sahaya geçti ve penaltı attı.

DUYGU YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Başkan Büyükakın’ın penaltı attığı anlarda 8 yaşındaki engelli(kas hastası) Kerem Okyar kaleye geçmek istedi. Alkışlarla kaleye geçen İzmit Şehit Kadir Hasan Tanrıverdi İlkokulu 3/C sınıfı öğrencisi Kerem, penaltıyı kurtarınca büyük bir sevinç yaşadı. Arkadaşları Kerem’i alkış yağmuruna tuttu. Bu sevince ortak olan Büyükakın’ın da Kerem’i kucağına alıp sarıldığı anlar, adeta kalplere dokundu. Yaşadıklarının çok özel bir an olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın duygularını, “Kerem’in isteğini yerine getirmenin bizde bıraktığı tarifsiz mutluluk gerçekten kelimelere sığmıyor. Bazen bir çocuğumuzun gülüşü, genç bir kardeşimizin heyecanı, bütün yorgunluğun ötesine geçip kalbine dokunuyor insanın. Bugün tam da öyle bir gündü” sözleri ile dile getirdi.





(Erkan ERENLER)