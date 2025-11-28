GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yeşilova’daki açılış çok özel bir ana sahne oldu!

Hasan Doğan Bilgievi ve Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi’nin açılışında çocuklara penaltı atan Başkan Büyükakın ile 8 yaşındaki kalece Kerem Okyar arasında yaşananlar, adeta kalplere dokundu.

Yeşilova'daki açılış çok özel bir ana sahne oldu!

28 Kasım 2025 Cuma 09:22

 ÇOCUKLARIN ENERJİSİ YETTİ!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Hasan Doğan Bilgievi ve Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi, dün akşam çok renkli bir törenle hizmete girdi. Özellikle, tesiste eğitim gören sporcu çocukların neşesi ve enerjisi görülmeye değerdi. Başkan Tahir Büyükakın’ı meşalelerle karşılayan çocuklar, kürsüye çıktığında da Başkan’ı bir an olsun yalnız bırakmadı. Büyükakın konuşurken sık sık tezahürat yapan çocuklar, Başkan’dan penaltı sözü aldı. Açılışı gerçekleştiren Başkan Büyükakın verdiği sözü tutarak, sahaya geçti ve penaltı attı.

 

DUYGU YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Başkan Büyükakın’ın penaltı attığı anlarda 8 yaşındaki engelli(kas hastası) Kerem Okyar kaleye geçmek istedi. Alkışlarla kaleye geçen İzmit Şehit Kadir Hasan Tanrıverdi İlkokulu 3/C sınıfı öğrencisi Kerem, penaltıyı kurtarınca büyük bir sevinç yaşadı. Arkadaşları Kerem’i alkış yağmuruna tuttu. Bu sevince ortak olan Büyükakın’ın da Kerem’i kucağına alıp sarıldığı anlar, adeta kalplere dokundu. Yaşadıklarının çok özel bir an olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın duygularını, “Kerem’in isteğini yerine getirmenin bizde bıraktığı tarifsiz mutluluk gerçekten kelimelere sığmıyor. Bazen bir çocuğumuzun gülüşü, genç bir kardeşimizin heyecanı, bütün yorgunluğun ötesine geçip kalbine dokunuyor insanın. Bugün tam da öyle bir gündü” sözleri ile dile getirdi.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den Santral Rampası’na yenilikçi dokunuş Büyükşehir’den Santral Rampası’na yenilikçi...
Yeni meclis binasında ihale süreci tamam Yeni meclis binasında ihale süreci tamam
Büyükşehir’le duraklar temiz ve bakımlı Büyükşehir’le duraklar temiz ve bakımlı
Büyükşehir, konforlu ulaşım için kentin her noktasında çalışıyor; Darıca trafiğine nefes aldıracak çözüm Büyükşehir, konforlu ulaşım için kentin her...
AFGANİSTAN'DA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM AFGANİSTAN'DA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM
8 kızıl geyik daha Kuzuyayla’da doğaya salındı 8 kızıl geyik daha Kuzuyayla’da doğaya salındı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’den Santral Rampası’na yenilikçi...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in sık kullanılan Santral Rampası’nın iniş bölümünde gerçekleştirdiği...

Haberi Oku