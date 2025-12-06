GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gonca’nın efelerine tebrik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin “Gonca Efeleri” adıyla oluşturduğu halk oyunları topluluğu Cumhurbaşkanlığı’ndan özel davet aldı. 12 öğrenciden oluşan Gonca halk oyunları ekibi, zeybek performansıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gonca'nın efelerine tebrik

06 Aralık 2025 Cumartesi 09:29

 GONCA’NIN EFELERİ BÜYÜ İLGİ TOPLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, “Engelsiz Türkiye Yüzyılı-Dünya Engelliler Buluşması 2025” programına davet edildi. Ankara’daki AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve farklı illerden gelen özel bireylerin yeteneklerini sergilediği programda Gonca’nın 12 öğrencisinden oluşan halk oyunları ekibi büyük ilgi topladı. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile geçmiş dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı.

 

BÜYÜKAKIN: HEPİMİZE İLHAM VERDİLER

Sosyal medya hesabından Gonca’nın efelerini tebrik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızın bizzat tebrik ettiği bu güzel evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Engelleri aşan yürekleriyle hepimize ilham verdiler” dedi.

 

“SANATTA BEN DE VARIM” PROJESİNİN ZİRVE NOKTASI

Merkezde 7 aydır sürdürülen “Sanatta Ben de Varım” projesi kapsamında hazırlanan zeybek gösterisi daha önce Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi açılışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan tam not almıştı. Performansın bu kez Cumhurbaşkanlığı tarafından davet alarak Ankara’da sahnelenmesi, merkezin çalışmalarının ulusal düzeyde görünürlük kazandığını gösterdi.

 

GONCA’DA ERKEN ÇOCUKLUKTAN YETİŞKİNLİĞE DESTEK

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylerin erken çocukluktan yetişkin yaşa uzanan geniş bir yelpazede yaşam kalitesini artırmayı, bağımsızlıklarını güçlendirmeyi ve toplumsal hayata aktif katılım sağlamayı amaçlayan eğitim ve sosyal gelişim programları yürütüyor. Zeybek ekibinin başarısı da bu bütüncül yaklaşımın en somut örneklerinden biri oldu.

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ENGELSİZ TÜRKİYE MESAJI

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli bireylere yönelik hizmetlerin devlet politikası olarak güçlenerek sürdüğünü belirtti. “Hiçbir çocuğumuzu geride bırakmadan bu hizmetleri 81 ile yayacağız” diyen Erdoğan, 2030 Engelsiz Vizyon Stratejisi kapsamında eğitimden istihdama, teknolojiden afet yönetimine kadar belirlenen hedeflerin önemli bir kısmına ulaşıldığını ifade etti.

 

“TÜRKİYE YÜZYILINI ENGELSİZ TÜRKİYE YÜZYILI YAPACAĞIZ”

Türkiye genelinde bakanlığa bağlı 437 bakım merkezinde 40 bine yakın engelli bireye hizmet verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel merkezlerde kalan vatandaşların ücretlerinin yüzde 94,4’ünün devlet tarafından karşılandığını söyledi. Erdoğan konuşmasını “Türkiye Yüzyılı’nı Engelsiz Türkiye Yüzyılı yapacağız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” sözleriyle tamamladı.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bugüne kadar 250 futbol sahası büyüklüğünde alan temizlendi; Dip çamuru projesinde geleceklerini gördüler Bugüne kadar 250 futbol sahası büyüklüğünde...
Büyükşehir’le temiz kıyılar, güçlü yarınlar Büyükşehir’le temiz kıyılar, güçlü yarınlar
Büyükşehir’in engelsiz etkinliği çocuklara keyifli anlar yaşattı; Engelsiz etkinlikte gönüllerince eğlendiler Büyükşehir’in engelsiz etkinliği çocuklara...
İzmit Körfezi’nin dünü, bugünü ve yarını bu panelde konuşuldu; “Büyükşehir’in çalışmalarıyla Körfez nefes alıyor” İzmit Körfezi’nin dünü, bugünü ve yarını...
Başkan Büyükakın çağrı yaptı: Vatman olmak isteyen kadınlara kapımız açık Başkan Büyükakın çağrı yaptı: Vatman olmak...
10 yeni tramvay alındı, 5 tane daha yolda; Büyükakın: Raylı sistemde yeni bir döneme giriyoruz 10 yeni tramvay alındı, 5 tane daha yolda; Büyükakın:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Bugüne kadar 250 futbol sahası büyüklüğünde...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü "İzmit Körfezi Dip Çamuru Projesi" kapsamında düzenlenen...

Haberi Oku