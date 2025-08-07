Fen İşleri Asfalt Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

07 Ağustos 2025 Perşembe 09:28
Sultan Orhan Mahallesi’nde bulunan 1171. Sokak’ta, mevcut imar yolundaki işgallerin kaldırılmasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfaltlama çalışmasına başladı. İşgalin kaldırılmasıyla açılan yolda, altyapı kontrollerinin ardından asfalt serim işlemi kısa sürede tamamlandı. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler İnönü Mahallesi 1952. Sokak’ta da asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Yoğun kullanıma bağlı olarak zamanla yıpranan ve sürüş konforunu olumsuz etkileyen yol, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla baştan sona yenilendi. Asfalt serimiyle birlikte yolun modern ve dayanıklı hale gelmesi sağlandı. Ekipler, konforlu ve güvenli ulaşım için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Gebze genelinde üst yapı çalışmaları belirlenen program dahilinde aralıksız devam edecek.
(Ömer İLGEÇ)
