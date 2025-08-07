Fen İşleri Asfalt Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yol bakım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

07 Ağustos 2025 Perşembe 09:28