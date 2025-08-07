GENEL:
Cami çevrelerine estetik dokunuş

Büyükşehir Belediyesi, İzmit’te bulunan Yeşilova Boğaziçi Camii, Başaran Camii ve Derince’deki Ahmet Yesevî Camii’nde hem bakım hem de çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştiriyor.

07 Ağustos 2025 Perşembe 09:26

 İKİ CAMİ ÇEVRESİNDE ÇALIŞMALAR BİTTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini artırmak ve ibadethane çevrelerini vatandaşlar için daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yapım Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında; İzmit Yeşilova Boğaziçi Camii ve Derince Ahmet Yesevî Camii’ndeki çevre düzenlemeleri tamamlandı. İzmit Başaran Camii’nde ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

 

YEŞİLOVA BOĞAZİÇİ CAMİİ YENİ ÇEHRESİNE KAVUŞTU

Toplam 1.200 metrekarelik alanda yapılan düzenlemeyle Boğaziçi Camii çevresi modern ve konforlu bir görünüme kavuştu. Bu kapsamda 650 metrekarelik alanda baskı beton zemin düzenlemesi yapıldı. 95 metre uzunluğunda istinat duvarı ve ferforje korkuluklarla alan güvenli hale getirildi. Ayrıca 5 metre uzunluğunda sürgülü kapı montajı yapıldı. Alana 4 adet aydınlatma direği yerleştirildi, kent mobilyaları eklendi ve kaldırımlar yenilenerek altyapı çalışmalarıyla birlikte cami çevresi hem daha aydınlık hem de sosyal kullanım açısından elverişli hale getirildi.

 

AHMET YESEVÎ CAMİİ SOSYAL YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜ

2250 metrekarelik alanda gerçekleştirilen düzenlemelerle Ahmet Yesevî Camii çevresi, hem peyzaj hem de sosyal donatılar açısından yenilendi. Çalışmalar kapsamında 240 metrekarelik çocuk oyun alanı, 400 metrekarelik otopark ve 650 metrekarelik yürüyüş yolu oluşturuldu. Ayrıca toplamda 960 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Alan içerisinde 165 metre yağmur suyu hattı döşendi, İSU ana hat bağlantısı gerçekleştirildi. Elektrik altyapısı kapsamında 150 metre elektrik hattı çekildi ve 7 aydınlatma direği monte edildi. 50 metre uzunluğunda taş duvar ile 90 metre klinker harpuşta ve ferforje korkuluk imalatı da tamamlandı. Zarar gören bordürler tamir edildi ve kaldırımlar vatandaşların kullanımına daha elverişli hale getirildi. Ayrıca cami çevresine eklenen kent mobilyaları sayesinde vatandaşlar için dinlenme ve ezanı bekleme alanları oluşturuldu.

 

İZMİT BAŞARAN CAMİİ MEYDANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Başaran Camii meydanında süren çalışmalar tamamlandığında bölge önemli bir sosyal yaşam alanına dönüşecek. 2.050 metrekarelik alanda yürütülen projede 850 metrekarelik alanda rustik mermer ve bazalt kaplama uygulandı. 55 metre uzunluğunda istinat duvarı ve 110 metre ferforje korkuluk yapımı planlandı. Alana aydınlatma direkleri yerleştirilecek, yağmur suyu altyapısı güçlendirilecek ve 200 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Cami girişindeki 120 metrekarelik alanın su yalıtımı sağlandı ve mermer kaplama işlemi tamamlandı. Ayrıca çevreye 20 ağaç dikilerek meydanın daha yeşil ve yaşanabilir bir hale gelmesi sağlanıyor. Projenin şu an itibarıyla %50’si tamamlandı.

 

ESTETİK DOKUNUŞLARLA KULLANIŞLI ALANLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yalnızca ibadethaneleri değil, çevresindeki sosyal alanları da vatandaşların ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlemeyi amaçlıyor. Tamamlanan ve devam eden projelerle cami çevreleri; estetik, güvenli ve sosyal kullanıma uygun yaşam alanlarına dönüştürülüyor.

(Ömer İLGEÇ)

