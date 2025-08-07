GENEL:
Başkan Büyükgöz, YKS Başarılılarını Ağırladı

Gebze’de eğitim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) üstün başarı göstererek Türkiye genelinde ilk 1000 içerisine giren 12 öğrenci, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün konuğu oldu.

07 Ağustos 2025 Perşembe 14:37

 Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada gençlerle yakından ilgilenen Başkan Büyükgöz, onların hedeflerini, ilham veren başarı öykülerini ve gelecek planlarını dinledi. Türkiye’nin aydınlık geleceğini temsil eden bu öğrencilerle gurur duyduğunu belirten Başkan Büyükgöz, “Gebze’mizde yetişen bu pırıl pırıl gençler, milletimizin yarınları adına bizlere büyük umut veriyor. İnanıyorum ki ileride çok önemli başarılara imza atacak, ülkemizi ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edecekler,” şeklinde konuştu.

“HEP BİRLİKTE BAŞARILARINA TANIKLIK EDECEĞİZ”

Ziyaret sırasında öğrencilerin başarısında büyük payı bulunan ailelerine ve öğretmenlerine de teşekkür eden Başkan Büyükgöz, “Gençlerimizin bu başarıya ulaşmasında rehberlik eden öğretmenlerimize ve her koşulda destek veren ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte, onların nice güzel başarılarına tanıklık edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

(Ömer İLGEÇ)

