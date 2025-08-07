GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, yeni imar yolları ile ulaşım altyapısını güçlendiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin gelişen bölgelerinde artan ulaşım ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla yeni imar yolları açıyor, ulaşım altyapısını güçlendiriyor. Kartepe ilçesinde de yapılan çalışmalarla, yeni yerleşim alanlarına erişim daha kolay ve güvenli hale geliyor.

Büyükşehir, yeni imar yolları ile ulaşım altyapısını güçlendiriyor

07 Ağustos 2025 Perşembe 10:31

 GENİŞLEYEN YOL AĞI, ARTAN KONFOR

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler; Suadiye, Köseköy, Acısu, Çepni, Uzuntarla ve Rahmiye Mahallelerinde yeni yol güzergâhları oluşturuyor. Açılan bu yollar, hem şehirleşmenin hızla arttığı bölgelerdeki konut alanlarına hem de kırsal mahallelere kesintisiz ulaşım sağlıyor.

 

YENİ YERLEŞİMLERE MODERN ULAŞIM

Özellikle son yıllarda büyüme gösteren mahallelerde yürütülen bu çalışmalarla, vatandaşların günlük ulaşımı kolaylaştırılırken yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Yeni açılan yollar, yalnızca araç trafiğini rahatlatmakla kalmıyor; itfaiye, ambulans ve toplu taşıma gibi hizmetlerin de daha hızlı erişimine olanak tanıyor.

 

ÇALIŞMALAR ETAP ETAP YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmalarını vatandaş talepleri ve imar planları doğrultusunda şekillendiriyor. Kartepe’deki projeler, etaplar halinde planlanarak uygulamaya geçiriliyor. Böylece hem mevcut yollar üzerindeki trafik yükü azalıyor hem de yeni yerleşimlere güvenli bir şekilde ulaşmak mümkün oluyor.

 

GELECEĞE YATIRIM, PLANLI VE GÜVENLİ ULAŞIM

Açılan her yeni yol, Kartepe’nin geleceği için atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Büyükşehir ekipleri, ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde saha analizlerini tamamlayarak planlı ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısı oluşturmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Belediyesi’nden Üniversiteli Gençlere Anlamlı Destek Gebze Belediyesi’nden Üniversiteli Gençlere Anlamlı...
Fen İşleri Asfalt Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor Fen İşleri Asfalt Çalışmalarını Aralıksız...
Cami çevrelerine estetik dokunuş Cami çevrelerine estetik dokunuş
Çayırova’da projeler hızla yükseliyor Çayırova’da projeler hızla yükseliyor
Park ve Bahçeler ekiplerinden çevre düzenleme çalışmaları Park ve Bahçeler ekiplerinden çevre düzenleme çalışmaları
Vektörle mücadele aralıksız devam ediyor Vektörle mücadele aralıksız devam ediyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze Belediyesi’nden Üniversiteli Gençlere...
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, üniversite yolculuğuna başlayan gençleri bu yıl da yalnız bırakmıyor....

Haberi Oku